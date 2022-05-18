Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak

18.05.2022 06:50
Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak

Renesas Electronics, elektrikli araçlara yönelik yarı iletken malzeme üretmek amacıyla Japonya'daki fabrikasını yeniden açacak.

Renesas Electronics, elektrikli araçlara yönelik yarı iletken malzeme üretmek amacıyla Japonya'daki fabrikasını yeniden açacak.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre Renesas, işlerin azalması nedeniyle Ekim 2014'te kapatılan Yamanaşi eyaletindeki Kofu fabrikasını modernize edecek.

Modernizasyon kapsamında üretim hacmi iki katına çıkarılacak. Toplamda 90 milyar yen (yaklaşık 700 milyon dolar) harcanacak fabrika 2024'te yeniden hizmete açılacak.

Elektrikli araçlarda kullanılacak 300 milimetre yongalık güç yarı iletkenlerinin imalatı amacıyla hizmete girecek fabrika 100-150 kişilik istihdam sağlayacak.

Renesas Üst Yöneticisi (CEO) Şinata Hidetoşi, yaptığı açıklamada, "firmanın, en büyük güç yarı iletken üretim bandıyla, karbondan arınmış bir toplumun gerçekleşmesi için katkıda bulunacağını" belirtti.

Japon firma açıklamasında, söz konusu yatırımın, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının "Yarı İletken Stratejisi" çatısı altında yürütüleceğini duyurdu.

YORUMLAR
500
Japonya, ABD'nin Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne katılmaya olumlu bakıyor Japonya, ABD'nin Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne katılmaya olumlu bakıyor Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı Japonya'nın kabul ettiği Ukraynalı sayısı 984'e yükseldi Japonya'nın kabul ettiği Ukraynalı sayısı 984'e yükseldi
Kaynak: AA

Fabrika, Japonya, Japon, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 06:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Renesas, Japonya'daki yarı iletken fabrikasını modernize edip yeniden açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement