Son Dakika Haberleri: Reng-i Hakkari" Konya'da Sahne Alacak

Reng-i Hakkari" Konya'da Sahne Alacak

47 dakika önce

Konya'da, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu" sahne alacak.

Reng-i Hakkari
Konya'da, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu" sahne alacak.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, etkinliğe ilişkin açıklamasında, Hakkari Valiliği ile ortaklaşa düzenledikleri programın 24 Ocak'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Toprak, topluluğun Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisi, zeybek, teke ve horon oyunlarının yanı sıra Hakkari'nin gelenek ve göreneklerini de sahneye taşıyacağını belirtti.

Hakkari'deki insanların cana yakın, vefalı, duygusal insanlar olduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Zorunlu bir memuriyet ya da askerlik olmadığı müddetçe Konya'dan çoğu vatandaşımız Hakkari'ye gitme fırsatı bulmamıştır. Konya ile Hakkari'yi, bu iki güzel şehrimizi bir şekilde buluşturma yolunu düşündük. Bunun da en iyi yolunun Reng-i Hakkari grubunun gelmesiyle olacağı fikrine vardık. Konya, huzur ve barışın temsil edildiği bir kent. Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış, gönüller sultanı Hz. Mevlana'nın evrensel mesajlarını dünyaya yaydığı kadim bir şehrimiz. Bu program, bölgelerimiz ve illerimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğe, birbirimizi tanımaya vesile olacak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek."

Etkinliğin ücretsiz olacağını bildiren Toprak, tüm vatandaşları davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Hakkari, Kültür Sanat
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