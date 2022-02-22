"Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu" Diyarbakır'da sahne aldı - Son Dakika
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"Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu" Diyarbakır'da sahne aldı

22.02.2022 14:18
"Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu" Diyarbakır'da sahne aldı

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu", Diyarbakır'da sahne aldı.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu", Diyarbakır'da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında 4 ilde sahne alacak Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun üçüncü durağı Diyarbakır oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Feqiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinlikleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturmaya devam ediyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Katılımcılar, topluluğun sergilediği birbirinden farklı müzik ve dans gösterileri ile eğlenceli anlar yaşadı.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun üçüncü gösterisini Diyarbakır'da yaptığını söyledi.

Diyarbakır'da Türkiye'nin 7 bölgesinden müzik ve dans gösterisi sunduklarını belirten Zibek, heyecanlı bir seyirciye hitap etmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Zibek, Hakkari kültürünü Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ve tekrar Diyarbakır'da gösteri düzenlemek istediklerini kaydetti.

Etkinliği izleyen vatandaşlardan Hakkarili Ebubekir Durgun, 16 yıldır Diyarbakır'da yaşadığını, etkinliğin tanıtımını ilk gördüğünde çok etkilendiğini söyledi.

Böyle bir etkinliğin Diyarbakır'da yapılmasından da memnuniyet duyduklarını dile getiren Durgun, "Çok keyif aldık. Katkısı geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Ayşe Baykuşak ise etkinliği çok beğendiklerini ifade ederek, bu tür etkinliklerin sürmesini diledi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Hakkari, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu' Diyarbakır'da sahne aldı - Son Dakika


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