'Reng-i Hakkari'ye Van'da yoğun ilgi - Son Dakika

HAKKARİ Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 75 kişiden oluşan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Van'da sahne aldı.

Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğinde Van Devlet Tiyatroları Salonu'nda akşam saatlerinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 75 kişiden oluşan yöresel kıyafetli Reng-i Hakkari Grubundaki solistlerin Kürtçe ve Türkçe şarkılarıyla başlayan etkinlikte, yöresel kıyafetli Denbejler, Kürtçe uzun hava şarkılar da seslendirdi. Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahnelendiği Rengi-Hakkari Van programında, grubun zeybek, teke, halay ve horon oyunları gösterisi ise büyük beğeni kazandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda bazı seyirciler, yer bulamadığı için etkinliği ayakta izledi. Dışarıda kalan bazı vatandaşlar da çalınan müzik eşliğinde halay çekmesi dikkat çekti.

Programı ayakta izleyen Hakkarili Burcu Başak Erik, Reng-i Hakkari grubunun kültürel bir zenginlik olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait oyunları ve şarkıları seslendirdiler. Çok beğendim. Ama salonda yer olmadığı için bu programı ayakta izledim. Memleketimizin kültürel zenginliklerini tüm Türkiye'ye duyurdukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Canan Öner ise, Reng-i Hakkari Sanat topluğunun gösterisini çok beğendiğini söyledi. Programa, Hakkari Vali Yardımcı Aziz Gölbaşı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve 3 bine yakın vatandaş katıldı. Program, destek olan kurum yetkililerine plaketlerin verilmesiyle son buldu.