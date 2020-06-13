Rengarenk arabasıyla geçtiği her sokağı güzelleştiriyor - Son Dakika

Rengarenk arabasıyla geçtiği her sokağı güzelleştiriyor

Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi sokakları rengarenk çiçeklerle süslediği çöp kovasıyla temizliyor.

Rengarenk arabasıyla geçtiği her sokağı güzelleştiriyor, System.String[]

Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi sokakları rengarenk çiçeklerle süslediği çöp kovasıyla temizliyor. Vatandaşların ilgi odağı olan Sinan Sertdemir, "İşimi severek yapıyorum, görenler fotoğraf çekilmek istiyor. 16 senedir bu çiçekli arabayla çalışıyorum, yerlerde çöp toplarken benim arabamda güller bitiyor" dedi.

Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan iki çocuk babası Sinan Sertdemir, çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını rengarenk çiçeklerle süsledi. 16 yıl önce başladığı mesleğini çok sevdiği için kovasını çiçeklerle süsleyen Sertdemir, görenlerin de ilgi odağı oluyor. Temizlik görevlisi, kimi zaman çevreden topladığı kimi zaman kendi aldığı çiçeklerle yıllardır kovasını çiçeksiz bırakmadan çalışıyor. Sokaklarda onu gören vatandaşların kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini söyleyen Sertdemir, vatandaşlardan ise yerlere çöp atmamalarını istiyor.

"16 SENEDİR DEVAMLI BU ÇİÇEKLİ ARABAYLA ÇALIŞIYORUM"

İşini severek yaptığı için kovasını çiçeklerle süslediğini belirten temizlik görevlisi Sinan Sertdemir, "16 senedir çalışıyorum, işimi severek yapıyorum. Caddelerde, sokaklarda olsun ben hep böyle çalışıyorum. Çöpler olduğu zaman çöplerimizi alıyoruz, yerlerimiz temiz olsun. Görenler benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ben kabul etmiyorum habersiz çekiyorlar. Böyle çiçekli bir arabam olduğu için teşekkür ediyorlar. Zaten Yenibosna'da bir bende var, çiçekleri komşular veriyor, kendim alıyorum. Arabama takıyorum, süslüyorum. Parfümünü sıkıyorum, temizliğini yapıyorum. Kirlendiği zaman çiçekleri yıkıyorum ve ya değiştiriyorum. 16 senedir devamlı bu çiçekli arabayla çalışıyorum. Yerler temiz olduğu zaman daha güzel olur. Çiçekler açmış olur, yerlerde çöp toplarken benim arabamda güller bitiyor. Belediyemize teşekkür ederim beni işe aldığı için" dedi.

"SENELERDİR GÖRÜYORUM ONUN ARABASI HEP SÜSLÜ"

Temizlik görevlisinin kovasının yıllardır çiçeklerle süslü olduğunu söyleyen vatandaşlardan Bahattin Kayaoğlu, "Adamın içini açıyor, tertemiz çiçeklerle süslemiş. Değerlendirmiş büyük bir ihtimalle onları çöplerden topladı. Kendine göre bir şey yapmış, güzel de olmuş. Senelerdir görüyorum onu aynı şekilde, onun arabası hep süslü. İşini severek, çok güzel yapıyor. Onun görevi de o özen gösteriyor. Vatandaşlar görünce şaşırırlar biraz çünkü böyle süslü çöp kovası çok garip gelir" dedi.

"ÇOK TEMİZ OLDUĞU İÇİN ARABASI DA SÜSLÜ"

Bir temizlik çalışanının çöp kovasının çiçeklerle süslü olmasına şaşırdığını dile getiren bir vatandaş, "Çok temiz olduğu için arabası da süslü, sokakları da temiz yapıyor. Gece gündüz çalışıyor biz memnunuz. Kendisi temiz olduğu için, işini severek yaptığı için süslüyor" şeklinde konuştu.

(Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rengarenk arabasıyla geçtiği her sokağı güzelleştiriyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi         
16:29
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı         
16:20
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu         
16:13
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu         
15:52
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı         
15:46
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız         
14:37
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak         
14:34
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi         
14:33
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış         
14:30
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı         
14:24
CZN Burak, CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi         
14:21
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 17:46:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rengarenk arabasıyla geçtiği her sokağı güzelleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]