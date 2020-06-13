Rengarenk arabasıyla geçtiği her sokağı güzelleştiriyor - Son Dakika

Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi sokakları rengarenk çiçeklerle süslediği çöp kovasıyla temizliyor. Vatandaşların ilgi odağı olan Sinan Sertdemir, "İşimi severek yapıyorum, görenler fotoğraf çekilmek istiyor. 16 senedir bu çiçekli arabayla çalışıyorum, yerlerde çöp toplarken benim arabamda güller bitiyor" dedi.

Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan iki çocuk babası Sinan Sertdemir, çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını rengarenk çiçeklerle süsledi. 16 yıl önce başladığı mesleğini çok sevdiği için kovasını çiçeklerle süsleyen Sertdemir, görenlerin de ilgi odağı oluyor. Temizlik görevlisi, kimi zaman çevreden topladığı kimi zaman kendi aldığı çiçeklerle yıllardır kovasını çiçeksiz bırakmadan çalışıyor. Sokaklarda onu gören vatandaşların kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini söyleyen Sertdemir, vatandaşlardan ise yerlere çöp atmamalarını istiyor.

"16 SENEDİR DEVAMLI BU ÇİÇEKLİ ARABAYLA ÇALIŞIYORUM"

İşini severek yaptığı için kovasını çiçeklerle süslediğini belirten temizlik görevlisi Sinan Sertdemir, "16 senedir çalışıyorum, işimi severek yapıyorum. Caddelerde, sokaklarda olsun ben hep böyle çalışıyorum. Çöpler olduğu zaman çöplerimizi alıyoruz, yerlerimiz temiz olsun. Görenler benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ben kabul etmiyorum habersiz çekiyorlar. Böyle çiçekli bir arabam olduğu için teşekkür ediyorlar. Zaten Yenibosna'da bir bende var, çiçekleri komşular veriyor, kendim alıyorum. Arabama takıyorum, süslüyorum. Parfümünü sıkıyorum, temizliğini yapıyorum. Kirlendiği zaman çiçekleri yıkıyorum ve ya değiştiriyorum. 16 senedir devamlı bu çiçekli arabayla çalışıyorum. Yerler temiz olduğu zaman daha güzel olur. Çiçekler açmış olur, yerlerde çöp toplarken benim arabamda güller bitiyor. Belediyemize teşekkür ederim beni işe aldığı için" dedi.

"SENELERDİR GÖRÜYORUM ONUN ARABASI HEP SÜSLÜ"

Temizlik görevlisinin kovasının yıllardır çiçeklerle süslü olduğunu söyleyen vatandaşlardan Bahattin Kayaoğlu, "Adamın içini açıyor, tertemiz çiçeklerle süslemiş. Değerlendirmiş büyük bir ihtimalle onları çöplerden topladı. Kendine göre bir şey yapmış, güzel de olmuş. Senelerdir görüyorum onu aynı şekilde, onun arabası hep süslü. İşini severek, çok güzel yapıyor. Onun görevi de o özen gösteriyor. Vatandaşlar görünce şaşırırlar biraz çünkü böyle süslü çöp kovası çok garip gelir" dedi.

"ÇOK TEMİZ OLDUĞU İÇİN ARABASI DA SÜSLÜ"

Bir temizlik çalışanının çöp kovasının çiçeklerle süslü olmasına şaşırdığını dile getiren bir vatandaş, "Çok temiz olduğu için arabası da süslü, sokakları da temiz yapıyor. Gece gündüz çalışıyor biz memnunuz. Kendisi temiz olduğu için, işini severek yaptığı için süslüyor" şeklinde konuştu.

(Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı/İHA)