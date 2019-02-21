Rengarenk Bir Bahar Sergisi!

Sibel Tetik Organizasyonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Türkiye'nin tanınmış ressamlarını bir araya getiren "Rengarenk" adlı karma resim sergisi, 5-15 Mart 2019 tarihleri arasında Kaş Sanat Galerisi'nde sanat severlerin beğenisine sunulacak. Sergide, izleyiciler sanatçıların kendi renkleriyle oluşturduğu rengarenk tablolar ile bir bahar havası alacak.

Sergi organizasyonunu üstlenen ve aynı zamanda kendi de ressam olan Sibel Tetik; "Bu sergi sanatçıların hayatını farkındalık içinde yaşayan, hisseden, duyan ve duyuran sorumlu kişiler olduğu inancı doğrultusunda, hayatın renklerine öykünmeleridir.Son zamanların değişen yaşam koşullarında bireysel olarak yol almanın zorluk bilincindeyiz. Gerçekten sanata gönülden emek vermiş arkadaşlar ve Sinan Yenilmez (kaş sanat galerisi) desteği ile bir yola çıktık Günümüzün klasik ve çağdaş sanat örneklerinden oluşacak bu sergikapsamındaher eve orjinal bir sanat eseri asmak ve her eve rengarenk anlayışını hakim kılmak dileğimiz. Evlerinin duvarlarına mağazalardan orjinal olmayan resim alan pek çok kişi bulunuyor biz onlara gelin sergimizi ziyaret edin aynı bedellerle hem orjinal bir eser duvarlarınıza asın hem de sanata ve sanatçıya destek olun diyoruz" dedi.

Açılış kokteyli 5 Mart saat 18 30 da olacak olan sergi 15 Mart'a kadar pazar hariç her gün sanatseverler tarafından görülebilir.