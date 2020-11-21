Rengarenk tezgahlarıyla asırlık Melike Hatun Çarşısı'na sonbahar uğramıyor - Son Dakika

Konya'da, şehrin en kalabalık ve merkezi konumunda yer alan, halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak da bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı, zengin ürün çeşidiyle, her mevsim rengarenk tezgahlarıyla dikkati çekiyor.

Karatay ilçesinde yer alan ve bugün Hazreti Mevlana'nın kızı Melike Hatun'un adını taşıyan çarşı, yılın her döneminde her çeşit taze meyve ve sebzeye ulaşılabilecek kapalı pazar konumunda bulunuyor.

Dünyaca ünlü Mevlana Müzesi'ne yakınlığıyla bilinen çarşı, yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği bir mekan olarak göze çarpıyor.

Sonbahar ile sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına bürünen doğanın aksine yılın her mevsimi renklerini koruyan çarşı, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Tarihi Melike Hatun Çarşısı'nın üst katlarından aşağıyı izlemek ise ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

"Rengarenk ve otantik bir pazar"

Pazarda 20 yıldır esnaflık yapan Bünyamin Kurucu, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği pazarın, tarihi özelliği, ürün çeşitliliği ve her ürünün taze bulunabilmesiyle çok özel bir mekan olduğunu söyledi.

Konya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tarihi pazarı görmeden geçmediğini belirten Kurucu, şunları kaydetti:

"İnsanlar her istediğini bulabilir bu pazardan. Kadınlar Pazarı, Konya'nın gıda borsası, nabzıdır. Burada vatandaş araştırır, sonra alışveriş yapar. Köylü gelir, alışverişini yapar, sebzesini alır ve gider. Peynir konusunda tek merkezdir diyebilirim. Tarihi çok eskidir. Görselliği çok güzel bir yerdir. Konya'nın yerli ürünlerinin bulunduğu bu atmosferi fotoğraflayan insanlar geliyor. Rengarenk bir pazar olmasının yanında çok otantiktir burası. Deri tulumu, tandır ekmeği, aktar, balık ne ararsan burada bulabilirsin. Vakit geçirmeye gelmek ve yukarıya çıkıp fotoğraf çekmek burada olağan bir durumdur."

Pazar esnafından Ayvaz Akkaş da üçüncü kata çıkıp fotoğraf çekmenin artık gelenek haline geldiğini, pazara yukarıdan bakıldığında bir görsel şölenin olduğunu ifade etti.

"28 yıldır ailecek gelir gideriz"

Ziyaretçilerden Mehmet Öncül ise 28 yıldır ailesiyle gezmek için pazara gelip gittiğini belirtti.

Ay başında yaptığı toplu alışverişler için çarşıyı tercih ettiğini vurgulayan Öncül, "Çok memnunuz, malları çok güzel. Biz de eksiğimizi buradan gideririz. Hem görmek hem de gezmek için geliyoruz. Dışarıya göre hesaplıdır." dedi.