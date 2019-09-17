"Rengarenk Türk Dünyası" resim müsabakası

Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, öğrenciler için "Rengarenk Türk Dünyası" adlı uluslararası resim yarışması başlattı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamaya göre, 6-16 yaş grubundaki öğrenciler için düzenlenen yarışmaya katılacaklardan, Türk dünyasının zengin kültürel mirası, şanlı tarihi, gelenek ve görenekleri ve yerleştiği coğrafyanın özellik ve güzellikleri tasvir edilmesi isteniliyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) kurulmasına önayak olan Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 10. yıl dönümüne adanan yarışma ile yetenekli, resimle ilgilenen öğrencilerin desteklenmesi, Türk halklarının zengin kültürel mirasının tanıtılması ve genç nesil arasında yaşatılması amaçlanıyor.

Açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin resim çalışmalarını 1 Ekim 2019'a kadar Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın Bakü'de bulunan baş ofisine veya rengarengturkdunyasi@gmail.com adresine ad, soyad, irtibat numarası, eğitim aldığı okul veya güzel sanatlar merkezinin adını belirterek göndermesi gerektiği belirtildi.

Jüri üyeleri tarafından belirlenecek müsabaka galiplerinin hediye ve sertifikalarla ödüllendirilecekleri kaydedildi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Türk Konseyi'nin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.

Genel Sekreterliği Bakü'de yerleşen vakfın faaliyetiyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.