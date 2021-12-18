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Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor - Son Dakika

Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor

18.12.2021 23:24

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan ve 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunan ANFA Bitki Evi yeni yılı rengarenk çiçeklerle karşılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan ve 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunan ANFA Bitki Evi yeni yılı rengarenk çiçeklerle karşılıyor. Süslenmiş ağaçlar, Atatürk çiçekleri, rengarenk sıklamenler, bonzai ve para çiçeklerinden oluşan yılbaşı aranjmanları ANFA Bitki Evlerinde Başkentlileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan ve 30 Ağustos Zafer Parklarında bulunan ANFA Bitki Evleri, Başkentliler için yılbaşına özel birbirinden güzel çiçek aranjmanları hazırladı. Evlerini ya da bahçelerini yeni yıl için süsleyecek Başkentlilere rengarenk çiçek ve bitki seçeneği sunan ANFA Bitki Evleri, yılbaşı çiçekleriyle görsel şölene de ev sahipliği yapıyor.

ANFA BİTKİ EVLERİ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Yılbaşının sembol çiçekleri arasında yer alan ve sadece aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu 'kokina' çiçeği Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında geliyor. Yılbaşı aranjmanları arasında ayrıca süslenmiş çam ağaçları, Atatürk çiçekleri, rengarenk sıklamenler, bonzai ve para çiçekleri de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

BİTKİ EVİ HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Her mevsim yeni ürünlerle Başkentlileri buluşturan ANFA Bitki Evleri, haftanın 7 günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Çiçek ve bitki çeşitliliği nedeniyle ANFA Bitki Evleri'nin dikkatini çektiğini ve alışveriş yapmaktan keyif aldığını belirten Hatice Öncül, "Yeni yıl için çok güzel hazırlanılmış. Çiçekler çok güzel. Çalışanlar da çok iyi karşılıyor, ailecek geliyoruz. Burası her mevsim çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner/İHA)

Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor
Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor
Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor
Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor
Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor

30 Ağustos, Yılbaşı, Ankara, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rengarenk yılbaşı çiçekleri başkentlileri bekliyor - Son Dakika


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