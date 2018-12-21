Rengarenk Yiyecekler ?????acı Biberli Dondurma, Mavi Kahve, Unicorn Cheesecake

Bu sefer siyah yiyecekler değil ama birbirinden enteresan yiyecekleri deneyeceğiz.

Bu sefer siyah yiyecekler değil ama birbirinden enteresan yiyecekleri deneyeceğiz. Acı biberli dondurma ve kahveden, unicorn cheesecake'e neler neler var! Bir çoğu sosyal medya ve instagramda da popüler olan bu yiyecekleri bakalım siz nasıl bulacaksınız. Geçen sefer denediğim "siyah yiyecekleri" hepimiz çok sevmiştik. Haydi gelin hepsini birlikte deneyelim. İyi seyirler!

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