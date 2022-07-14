Gölün içine ve çevresine atılan pet şişe, terlik ve poşet gibi çöpler dikkati çekti. Ayrıca gölün içinde, çevredeki bahçelerden gelen hortumların olduğu görüldü.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Sazlıdere Barajı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı - Son Dakika

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