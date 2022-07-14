Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı

14.07.2022 18:35
Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, şehrin içme suyunu karşılayan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliğine ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, şehrin içme suyunu karşılayan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliğine ilişkin inceleme başlattı.

Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliği ve koku, balık tutmaya gelenler tarafından fark edildi.

Gölün içine ve çevresine atılan pet şişe, terlik ve poşet gibi çöpler dikkati çekti. Ayrıca gölün içinde, çevredeki bahçelerden gelen hortumların olduğu görüldü.

Mahalle sakinleri, İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 60'lara yaklaşan gölün eski haline dönmesi için ilgililerden yardım istedi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliğine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Sazlıdere Barajı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı - Son Dakika
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