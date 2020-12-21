Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi

21.12.2020 22:41
Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi, System.String[]

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, renginin değiştirildiği ve trafik tescil kurallarına uygun olmayan cipi trafikten menetti, sürücüsüne ise 132 TL para cezası kesti.

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, renginin değiştirildiği ve trafik tescil kurallarına uygun olmayan cipi trafikten menetti, sürücüsüne ise 132 TL para cezası kesti.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde Ertuğ S. yönetimindeki 06 CCC 169 plakalı cip durduruldu. Polis, yaptığı incelemede aracın renginin değiştirilmiş olduğunu ve trafik tescil kurallarına uygun olmadığını belirledi. Polis, cip sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/3 maddesini (araç üzerinde renk değişikliği yapmak, arabaya yazı yazmak veya reklam-logo yapıştırmak) ihlalden 132 TL para cezası uygulayarak, aracı trafikten menetti. Cip, çağırılan çekici ile Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.


Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi
Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi
Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi

Para Cezası, Türk Lirası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rengi değiştirilen cip trafikten menedildi, sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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