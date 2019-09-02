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Rengine Yeter: Matcha Bowl Tarifi

8 saat önce

Malzemeler: •200 g light yoğurt•1 adet donduruşmuş muz•1 yemek kaşığı matcha tozu•10-12 yaprak ıspanak•20 adet dondurulmuş yaban mersini•3 yemek kaşığı yulaf ezmesi•1 tatlı kaşığı fıstık ezmesiÜzeri için;

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Malzemeler:


•200 g light yoğurt


•1 adet donduruşmuş muz


•1 yemek kaşığı matcha tozu


•10-12 yaprak ıspanak


•20 adet dondurulmuş yaban mersini


•3 yemek kaşığı yulaf ezmesi


•1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi


Üzeri için;


•Frambuaz


Yaban mersini


•Kivi


•Çiğ badem


•Granola


•Nane


•Chia tohumu


•Çiğ kabak çekirdeği


Tarif:


1-Muz ve yaban mersinlerini en az 1-2 saat önceden Arçelik No Frost Buzdolabı'nın derin dondurucu bölümüne koyup dondurun.


2-Arçelik B-Fit Power Blender içerisine yoğurt, muz, ıspanak, matcha tozu, yaban mersini, yulaf ezmesi ve fıstık ezmesini koyup çalıştırın.


3-Homojen bir kıvama gelen karışımı servis kasesine doldurun.


4-Kivileri soyup dilimleyin.


5-Matcha Bowl'unuzun üzerine kivileri dizin.


6-Yaban mersini, badem, frambuazı da ekleyin.


7-Üzerine granola, chia tohumu ve kabak çekirdeği serpin.


8-Son olarak nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.


9-Afiyet olsun!


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Yaban, Kivi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:54 
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