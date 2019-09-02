Rengine Yeter: Matcha Bowl Tarifi

8-Son olarak nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.

1-Muz ve yaban mersinlerini en az 1-2 saat önceden Arçelik No Frost Buzdolabı'nın derin dondurucu bölümüne koyup dondurun.

Haber Yayın Tarihi:

The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti