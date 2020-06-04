Rengini gören 'Alo Gıda Hattı'na şikayet ediyor - Son Dakika

Rengini gören 'Alo Gıda Hattı'na şikayet ediyor

Renginden dolayı ön yargıyla yaklaşılan, 'boyanmış' zannedilerek 'Alo Gıda Hattı'na bile şikayet edilen "siyah pirinç" sayısız faydasıyla normal pirince fark atıyor.

Renginden dolayı ön yargıyla yaklaşılan, 'boyanmış' zannedilerek 'Alo Gıda Hattı'na bile şikayet edilen "siyah pirinç" sayısız faydasıyla normal pirince fark atıyor.

Bir zamanlar Çin'de sadece imparatorların yiyebildiği ve yerli halkın yemesine izin verilmediği "siyah pirinç", Samsun'un Terme ilçesinde üretiliyor. Siyah pirinç özellikle son yıllarda faydalarıyla oldukça popüler oldu. Yüksek oranda lif ve mineral içermesine karşın şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruyucu olabileceği araştırmalar sonucu belirlendi.

Samsun'daki tek siyah pirinç üreticisi olan çiftçi Murat Gümüş (59), 8 yıl önce Filipinler'den getirttiği tohumlarla siyah pirinç üretimine başladı. Siyah pirincin renginden dolayı ön yargıyla karşılandığını ifade eden Murat Gümüş, geçen sene 10 dekar alana ektiği pirincin elinde kalmasına rağmen bu sene 15 dekara siyah pirinç ekti. Gümüş, verilecek destekler ile siyah pirincin faydalarını tanıtarak yurt içine ve yurt dışına satmak istiyor.

"Hücre yenileme özelliğine sahip"

Siyah pirincin faydalarının yavaş yavaş Türkiye'de de öğrenildiğinin altını çizen çiftçi Murat Gümüş, "Araştırmacı bir çiftçiyim. Dedelerimizden bu zamana pirinç üretiyoruz. Siyah pirinci internette gördüm. Çin Büyükelçiliğine yazı gönderdim ama cevap gelmedi. Ben de bir doktor arkadaşım vasıtasıyla Filipinler'den siyah pirinç tohumları getirttim. 2012 yılından bu zamana halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için üretime devam ediyorum. Siyah pirinç üretiminin beyaz pirinç üretiminden hiçbir farkı yok. Birim alanda üretilen pirinç miktarı değişiyor sadece. Beyaz pirince oranla, birim alandan daha az pirinç elde ediliyor. İnsanlar yavaş yavaş siyah pirincin içindeki değerleri öğrendiğinden faydalarını biliyorlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden hocaların katkılarıyla üretim yapıyorum. İçerisinde bulunan çok güçlü antioksidanlardan dolayı vücudun hücre yenileme özelliğine sahip mineraller barındırıyor. Siyah pirinç, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü gıdalardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor" dedi.

"Geçen senenin mahsulü paketlemiş evde duruyor"

Pirincin birçok faydasına rağmen Türkiye'de pazarının olmadığına dikkat çeken Murat Gümüş, "Geçen sene 10 dekar alana siyah pirinç ekmiştim. Bu sene toplam 15 dekar alana ekiyorum. Ürettiğim pirinçlerden geçen sene hiç gelir elde edemedim. Hasadın çoğu evde paketlenmiş bir şekilde duruyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Yeterli destek olmadan piyasaya süremiyoruz. Çok faydalı bir ürün olmasına rağmen destek göremediğimiz için geçen senenin mahsulünü vakumladım, sakladım. Siyah pilavı yiyenler genelde seviyor. Herkesin pilavı yapma şekli farklı olduğu için kimisi çok iyi yapamıyor. Genelde insanlar tadını beğeniyor. Siyah pirincin içerisinde magnezyum, çinko, demir ve fosfor gibi birçok element var. Ayrıca beyaz pirinçte olmamasına rağmen siyah pirinçte E vitamini de var. Siyah pirinçte 23'ten fazla element var. OMÜ'de bulunan hocalarımız da bunların araştırmasını yapıyorlar" diye konuştu.

"Çocuklarım bile siyah pilava mesafeli duruyor, rengini gören gıda hattına şikayet ediyor"

Pirincin renginden dolayı insanların mesafeli durduğunu ve ilk kez siyah pirinç görenlerin 'Alo Gıda Hattı'na şikayet ettiğini belirten Gümüş, şunları söyledi:

"İnsanlarımız hem göz aşinalığından dolayı hem de damak zevkinden dolayı siyah pirince biraz mesafeli duruyorlar. Faydalarını ve içerisinde olan mineralleri bilenler internetten sipariş veriyorlar. 12 vilayete 2-3 kiloluk paketler halinde siyah pirinç gönderiyorum. Bu beni tatmin etmiyor. Siyah pirince çocuğum kadar emek verdim. Bu işe gönül verdiğim için 8 yıldır zarar etmeme rağmen bırakamıyorum. Evde hanımıma haftada 1 gün siyah pirinç yapalım diyorum. Ne yazık ki çocuklarım da aynı diğer insanlarda olduğu gibi göz aşinalığından dolayı siyah pilava çok mesafeli duruyorlar. Öte yandan siyah pirinci ilk kez görüp boyanmış sananlar da oldu. 'Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet ettiler. İnsanlar renginden dolayı boyanmış zannediyorlar. Tamamen doğal ve sağlıklı bir ürün üretiyoruz."

Siyah pirincin özellikleri

Siyah pirincin beyaz pirinçten en büyük farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliklere sahip olduğu ve yaşlanmanın etkilerini azalttığı biliniyor. Siyah pirinç, beyaz pirince oranla daha fazla magnezyum ve mineral içermesi nedeniyle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir besin kaynağı oluşturuyor. Magnezyum ve diğer mineraller hücrelerin enerji üretiminde önemli bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini arttırarak bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendirdiği biliniyor.

Beyaz pirincin kilosu 10 TL'den satılırken, siyah pirincin kilosu ise ortalama 30 TL'den satılıyor. - SAMSUN

Rengini gören 'Alo Gıda Hattı'na şikayet ediyor

Filipinler, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rengini gören 'Alo Gıda Hattı'na şikayet ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek         
09:16
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti         
08:48
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı         
08:37
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor         
08:25
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi         
07:23
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü         
06:47
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı         
02:57
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı         
00:28
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0         
00:17
Beyazıt Öztürk'ten Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum         
00:00
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi         
23:49
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti         
23:43
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:25
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor         
23:08
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor         
22:15
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti         
22:09
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı         
22:00
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak         
21:57
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 09:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rengini gören 'Alo Gıda Hattı'na şikayet ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]