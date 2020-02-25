Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında kaldı - Son Dakika

Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında kaldı

7 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bahar ve yaz aylarında adını aldığı rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanıp, buz tuttu.

Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında kaldı, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bahar ve yaz aylarında adını aldığı rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanıp, buz tuttu.

Batı Antalya'nın en yüksek noktası olan Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda bulunan 3 bin 27 metre yüksekliğindeki Akdağ'daki doğa harikası Yeşilgöl, kar ve buz içinde kaldı. Bahar ve yaz aylarında adını aldığı rengiyle ilgi çeken 1909 rakımdaki Yeşilgöl, son yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, yüzeyinin tamamına yakını da buz tuttu.Amatör dağcı Gömbeli İbrahim Ekinci karlar içinden yürüyerek Yeşilgöl'e çıktı ve fotoğraflarını çekti. 2 saatlik zorlu bir yolculuktan sonra Yeşilgöl'e ulaşan Ekinci, "Müthiş bir manzara var. Yazın suyu yeşil gözüken göl, sanki yok. Metrelerce karla dolmuş durumda. Yazın Uçarsu Şelalesi'ne ve Gömbe Ovası'na suyu ile hayat veren göl görünmüyordu. Karla dümdüz olan 50 dekarlık alan, 200 dekar görünüyor. Levhanın bulunduğu tepeye kadar gidebildim. Oradan ileriye gitmek olanaksız. Sıcaklık eksi 10 derece civarındaydı öğle vakti" dedi.


Antalya, Ekinci, Akdağ, Gömbe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:33 Kaynak: DHA
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