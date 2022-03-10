"Renk Ahenk Mihenk" sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog'un dün açılışını gerçekleştirdiği "Renk Ahenk Mihenk" adlı resim ve heykel sergisi ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve bazı sanatseverler Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesindeki sergiyi gezdi.

Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Resim ve Heykel Müzesinin 1850'den 2000'li yıllara kadar Türk modern seçkilerinden oluşan bir koleksiyona sahip olduğunu belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk modern sanatının en güçlü kadın ressamları ve kadın heykel sanatçılarının eserlerinden oluşan ve dün iki "First Lady" tarafından açılışı yapılan serginin bugün de vatandaşların ziyaretine açıldığını belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Burada 22 sanatçıdan 30 eser yer alıyor. Bunlar aslında hepsi hem sanat akımı olarak hem de yaşadıkları döneme ilişkin çok güçlü kadın kişilikler. Üzerinde çalıştıkları konuyu çok güçlü bir sanat diliyle gündeme taşıyorlar. Kendi dönemlerinin çok önemli sanatçıları ve aslında yarısından fazlası da dünya çapında sanatçılar. Biz burada Türk kadın sanatçıların yaptıkları eserleri böyle tematik bir sergiyle ziyaretçilerimize sunmak istedik. Hayatın her alanında olduğu gibi kültür ve sanat alanında Türkiye'de çok güçlü kadınlarımız var."