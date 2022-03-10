"Renk Ahenk Mihenk" sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Renk Ahenk Mihenk" sergisi ziyarete açıldı

10.03.2022 13:29
"Renk Ahenk Mihenk" sergisi ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog'un dün açılışını gerçekleştirdiği "Renk Ahenk Mihenk" adlı resim ve heykel sergisi ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog'un dün açılışını gerçekleştirdiği "Renk Ahenk Mihenk" adlı resim ve heykel sergisi ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve bazı sanatseverler Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesindeki sergiyi gezdi.

Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Resim ve Heykel Müzesinin 1850'den 2000'li yıllara kadar Türk modern seçkilerinden oluşan bir koleksiyona sahip olduğunu belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk modern sanatının en güçlü kadın ressamları ve kadın heykel sanatçılarının eserlerinden oluşan ve dün iki "First Lady" tarafından açılışı yapılan serginin bugün de vatandaşların ziyaretine açıldığını belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Burada 22 sanatçıdan 30 eser yer alıyor. Bunlar aslında hepsi hem sanat akımı olarak hem de yaşadıkları döneme ilişkin çok güçlü kadın kişilikler. Üzerinde çalıştıkları konuyu çok güçlü bir sanat diliyle gündeme taşıyorlar. Kendi dönemlerinin çok önemli sanatçıları ve aslında yarısından fazlası da dünya çapında sanatçılar. Biz burada Türk kadın sanatçıların yaptıkları eserleri böyle tematik bir sergiyle ziyaretçilerimize sunmak istedik. Hayatın her alanında olduğu gibi kültür ve sanat alanında Türkiye'de çok güçlü kadınlarımız var."

YORUMLAR
500
Isaac Herzog Neve Şalon Sinagogu'nu ziyaret ediyor (1) Isaac Herzog Neve Şalon Sinagogu'nu ziyaret ediyor (1) İstanbul'da İsrail Protestosu İstanbul'da İsrail Protestosu

Isaac Herzog, Herzog, Heykel, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Renk Ahenk Mihenk' sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
11:11 Eski erkek arkadaşı yüzüne kimyasal madde atmıştı! Serbest kalınca çileden çıktı: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:36:53. #1.13#
SON DAKİKA: "Renk Ahenk Mihenk" sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement