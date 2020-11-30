Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
30.11.2020 11:17
Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu Düzce'de sis manzarası büyülediDÜZCE – Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kent merkezinde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, renk cümbüşü ile buluşan sis yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Renk cümbüşü ile buluşan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Düzce'de sis manzarası büyüledi
DÜZCE – Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kent merkezinde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, renk cümbüşü ile buluşan sis yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, kontrollü ilerleyebildi. Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte ağaçlarda oluşan sararmalar ile birlikte yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun altında kalan evler, cami minareleri ve güneş ışıkları ile oluşan görüntüler güzel kareler oluşturdu.
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