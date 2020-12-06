Renk cümbüşünü çekerken aman dikkat - Son Dakika

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasına rağmen orman yangınları sürüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ülke genelinde 85 orman yangını çıktığını açıklayan OGM yetkilileri, kışın gelmesiyle ormanlık alanlarda oluşan renk cümbüşünü görüntülemek isteyen vatandaşların yangınlara karşı hassas davranmaları gerektiğini bildirdi.

Havaların soğumasına rağmen ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. İHA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) edindiği resmi verilerine göre, geçtiğimiz Kasım ayı boyunca ülke genelinde 85 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Kasım ayı boyunca Artvin'den Antalya'ya, Sakarya'dan Isparta'ya, Kastamonu'dan Adana'ya, İzmir'den Kahramanmaraş'a birçok ilde tam 85 ayrı orman yangını çıktı.

"Manzara çekerken ormanı yakmayın"

Arazöz ve dozerlerin karadan müdahale ettiği yangınlarda ağaçlarla birlikte ormanda yaşayan hayvanlar da zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, pastırma sıcaklarından yararlanıp ormanlık alana giden vatandaşların hassas olması gerektiğini bildirdi. Yetkililer, ormanlık alanlarda ağaçların yaprakların düşmesi ve yaprakların renk değişimiyle oluşan muhteşem manzaraları görüntülemek için ormanlık alana giren vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ormanlık alanlardaki renk cümbüşünün muhteşemliğine kendine kaptıranların, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan uzak kalmaları istenildi. - BURSA