"Renkler" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Yapı Kredi koleksiyonunun nadir seçkilerinden oluşan "Renkler" sergisi, başkentte ziyaretçilerini bekliyor.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergide, resimden sikkeye, tombaktan nadir kitaba geniş yelpazede kültür hazineleri yer alıyor.

Bankanın kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla açılan sergide Abidin Dino, Ömer Uluç, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem ve İbrahim Balaban gibi Türk resim sanatına damga vuran ressamların yanı sıra yurt dışından sanatçıların da peyzaj, natürmort, figüratif ve soyut resimleri bulunuyor.

Yapı Kredi Koleksiyonları'nda bulunan en eski eser olan Francesco Casanova'ya ait 1754 tarihli "Viyana Kuşatması" adlı eser de başkentlilerin ilgisine sunuluyor.

Selahattin Giz Koleksiyonu'na ait Atatürk fotoğraflarının yer aldığı sergide, Yapı Kredi Tarihi Arşivi'nden Atatürk Belgeseli de izlenebiliyor.

"Bugün Herkes Dışarı"

Renkler sergisi ayrıca Adnan Turani, Turan Erol, Habib Aydoğdu, Oya Katoğlu gibi Ankaralı sanatçılara da ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı Ferhat Özgür'ün, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayanları konu aldığı "Bugün Herkes Dışarı" isimli çalışması, serginin dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor.

Altındağ'da doğan ve ilk gençlik yıllarını burada geçiren sanatçının, yaşadığı sokakta herkesi dışarıya davet ederek bir önden bir de arkadan fotoğraflarını çekmesiyle oluşan eser, burada yaşayan insanların bir araya gelmeleri, bir nevi bütün olmaları ve birbirlerinden güç almaları anlamını taşıyor.

8 bölüm ve 120 eserden oluşan, Yapı Kredi'nin kendi koleksiyonlarıyla düzenlediği en büyük sergi olma özelliğini taşıyan Renkler, 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.