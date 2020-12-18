Renkleri ve güzellikleri hindileri yıl başında kesilmekten kurtardı - Son Dakika

Bursa'da kanatlı süs hayvanları yetiştiricisinin beslediği hindileri yıl başında kesilmekten güzellikleri kurtarıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden rengarenk hindiler getiren Ömer Faruk Erdönmez, bunları üretip satıyor. Güzelliğiyle ön palana çıkan hindileri insanlar yıl başında kesmek için değil, güzelliğini seyretmek için alıyor. Erdönmez'in Amerika'dan getirdiği yumurtalarla ürettiği renkgarenk hindileri hobiciler süs hindisi olarak alıp evlerinde besliyor. Ömer Faruk Erdönmez'in yetiştirdiği hindilerin hiç biri yıl başında kesime gitmeyip hobicilerin evlerini süslüyor.

Uzun yıllardır süs hayvanları ürettiğini ifade eden Ömer Faruk Erdönmez, "Benim bu zamana kadar yetiştirdiğim hindiler yıl başında hiç kesilmedi. Benden hindi alanlar bu hindileri bahçesinde güzel bir görüntü olsun diye alıyor. Ben bu hindilerin yumurtalarını Amerika'dan getirip ürettim. Üç renk hindi yetiştiriyorum. Bu hindiler yıl başında kesilmeyip hobicilerin bahçelerini süslüyor. Bu hindilerin tanesini 180 liraya satmaktayım" dedi. - BURSA