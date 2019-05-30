'Renklerin Dansı-2' adlı resim sergisi

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Renklerin Dansı-2' adlı 'resim sergisi' sanatseverlerin ve davetlilerin beğenisini kazandı ve yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Renklerin Dansı-2' adlı 'resim sergisi' sanatseverlerin ve davetlilerin beğenisini kazandı ve yoğun ilgi gördü.



Bir alışveriş merkezinde düzenlenen resim sergisinin açılışına; Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, sanatseverler ve davetliler katıldı. Ortaokul öğrencilerinin; okulda yıl içinde Görsel Sanatlar dersi Öğretmeni Betül Çekiç'ten öğrendikleri teknikleri kullanarak yaptıkları, 'Renklerin Dansı - 2' resimlerin, belirlenen 30 eserden oluştuğu belirtildi. Resimler; akrilik boya kullanılarak yapılan ve çoğunlukla canlı renkler kullanılarak, renk geçişlerinin sıklıkla kullanıldığı bir teknikle yapıldı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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