Son Dakika Haberleri: 'Renklerin sesi' resim sergisi açıldı

'Renklerin sesi' resim sergisi açıldı

57 dakika önce

Lüleburgaz'da 'renklerin sesi' resim sergisi açıldı.

'Renklerin sesi' resim sergisi açıldı, System.String[]
Lüleburgaz'da 'renklerin sesi' resim sergisi açıldı.
Lüleburgaz Genç Değişim Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, bir alışveriş merkezinin fuaye alanında gerçekleştirilen törenle vatandaşların beğenisine sunuldu.
Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kaymakam Mustafa Kaya, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Genç Değişim Lisesi kurucularından Öner Özdilek ile öğrenci katıldı.
Kaya, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin çok güzel bir sergi hazırladığını söyledi.
Öğrencilerin sergide bir birinden güzel eserlerinin bulunduğunu belirten Kaya, her rengin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.
30 resmin bulunduğu sergiyi gezen protokol üyeleri sergi hakkında resim öğretmeni Evrim Köse'den bilgiler aldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:43 Kaynak: AA
Genç, Lüleburgaz, Güncel
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