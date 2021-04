Renklerin sırları açığa çıkıyor!

Renkler… Onlar olmadan hayat düşünülemez. Sözel olmayan iletişim biçimleri arasında en etkin ve hızlı olanı. Renklerin verdiği mesajlar günümüzde özellikle pazarlama dünyasında yaygın bir biçimde kullanılıyor olsa da ortaya çıkışları ve toplumlarda kabul görmeleri aslında tarihsel bir yolculuğa dayanıyor. Bu yolculuk süresince rengi belirgin bir "renk" yapan, renklere anlamlarını veren ve bu anlamları koruyan, renklerin sosyokültürel kodlarını ve değerlerini ortaya çıkaran toplumların kendisi.

Sanattan dekorasyona, pazarlamadan iş dünyasına her alanda renklerin kullanımını ve etkisini belirleyen, algılarımızı şekillendiren aslında renklere tarihten bu yana yüklenen anlamlar. Peki bu anlamların arkasında yatan öyküler neler? İşte tüm bunların cevapları Pelin Gülşen'in Renkler kitabında okurlarla buluşuyor. Destek Yayınları tarafından piyasaya sunulan Renkler kitabı tarih, sanat, kültür ve psikoloji alanlarını da katarak geniş bir yelpazeden renkleri anlatan ve Türkiye'de bu alanda yayımlanan ilk kaynak kitap olma özelliği taşıyor. Tarihte ve günümüzde renklerle ilgili alışagelmiş anlamların nasıl oluştuğunu, günümüzde renklerle ilgili doğru bilinen yanlışları, renkleri doğru ve etkin şekilde kullanmanın anahtarını sunan Renkler adeta bir başucu kitabı. Referans değeri taşıyan bilgiler ışığında, renklerin bilinmeyen, güçlü ve tesirli anlamları üzerine merak ettiğiniz yüzlerce sorunun cevabını bu kitapta bulabilirsiniz.

Renkler kitabı hakkında bilgi veren yazar Pelin Gülşen; "Renkler algılarımızın ve kararlarımızın en güçlü yöneticilerinden biri. Institute for Color Research'ın araştırmasına göre insanlar ürettiğiniz ürün veya içerik hakkında en fazla 90 saniye içerisinde bir karar veriyor ve ilk izlenimi etkileyen en önemli unsur ise yüzde 90 oranında ürünün rengi. Renklerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediğine dair önemli bir diger bilgi ise; tüketicilerin yüzde 85'i bir ürünü rengine göre tercih ediyor olması. Renklerin markanız ile bütünleşmesi ve tanınmasına etkisi ise yüzde 80 oranında. Kişisel kararlarımız üzerinde bu denli güçlü etkisi olan renkler üzerine okudukça, eğitim aldıkça daha da artan bir ilgiyle konunun adeta en derinine daldım diyebilirim. Kişisel hayatımızda, sosyal medyadan online iş toplantılarına, tasarımlardan pazarlama ve iletişim çalışmalarına kadar her alanda renklerin çok kritik bir rolü var. Kitapta hem genel kültür açısından okurları zenginleştirecek ilginç birçok bilgi var hem de renkleri doğru kullanmalarına yardımcı olacak önemli ipuçları var. Umuyorum ki Renkler, dünyaya karşı meraklı ve kendi donanımını her geçen gün artırmayı hedefleyen herkes için bir bilgi ve ilham kaynağı olur." dedi.