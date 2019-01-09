Son Dakika Haberleri: Renkli Aston Martin Vantage, Gümüş, Kırmızı, Lime Yeşili ve China Gri

Renkli Aston Martin Vantage, Gümüş, Kırmızı, Lime Yeşili ve China Gri

11 dakika önce

ASTON MARTIN VANTAGE RENKLENDİ Aston Martin Vantage, 4 farklı renk seçeneğine daha kavuştu.

Renkli Aston Martin Vantage, Gümüş, Kırmızı, Lime Yeşili ve China Gri, System.String[]
ASTON MARTIN VANTAGE RENKLENDİ


Aston Martin Vantage, 4 farklı renk seçeneğine daha kavuştu. Temmuz ayında neon yeşil rengi ile Türkiye'de lanse edilen ve satışa sunulan Vantage, 'beyaz', 'gümüş', 'kırmızı', 'lime yeşili' ve 'china gri' renkleriyle Aston Martin Türkiye Showroom'unda yerini aldı.

Markanın en güçlü temsilcilerinden Vantage, keskin hatları, kaslı görüntüsü, mükemmel yol tutuşu ve 4 litrelik V8 motoru ile sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.

İngiliz devi Aston Martin'in spor otomobil segmentinde ikon modeli haline gelen Vantage serisi, yeni renklerine kavuştu. D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle satışa sunulan Vantage, 'beyaz', 'gümüş', 'kırmızı', 'lime yeşili' ve 'china gri' renkleriyle showroomda yerini aldı.

Aston Martin tarafından ilk kez 1951 yılında DB2 modelinin yüksek performans motorlu versiyonu olarak sunulan Vantage, dinamik ve net hatlara sahip spor otomobil kokpiti, konforlu sürüş dinamiği ve agresif görüntüsü ile dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmeyi başarıyor.

Yüksek iç mekan teması ve daha alçakta konumlandırılmış sürücü koltuğu derinlemesine bir sürüş deneyimi sunuyor. Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleriyle kullanıcıya dokunsal ve kolay kullanım imkanı da mevcut.

Aynı şekilde, değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri ile başlıca kumanda düğmeleri, net sınırlarla birbirlerinden ayrılıyor. Depolama alanı açısından da cömert olan iç mekanda; koltukların arkasında kullanıma uygun bir alan ve geniş, iki katlı depolama bölmeleri yer alıyor. Aston Martin Vantage'ın 350 bin Euro ile 425 bin Euro arasında satış fiyatı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

Türkiye, Aston, Aston Martin, Teknoloji
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