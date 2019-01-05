Renkli Gecekonduların Beyaz ile Buluşması Havadan Görüntülendi
58 dakika önce
Bursa'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bursa
'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Özellikle şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ
etekleri tamamen beyaz gelinliği giydi. Osmangazi
ilçesinde bulunan, 500 yıllık Alacahırka ile Kuştepe Mahalleleri'nde bulunan renkli gecekondu evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renkli evlerin, beyaz ile buluşması drone ile de havadan görüntülendi. Bursa'da kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:55 Kaynak: DHA
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