Renkli gözleriyle dikkat çeken Mehmet karnesini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Renkli gözleriyle dikkat çeken Mehmet karnesini aldı - Son Dakika

Renkli gözleriyle dikkat çeken Mehmet karnesini aldı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden biri 11, diğeri 4 yaşındaki iki erkek kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor.

Renkli gözleriyle dikkat çeken Mehmet karnesini aldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden biri 11, diğeri 4 yaşındaki iki erkek kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor. Kardeşlerden 5. sınıfı giden Mehmet Selman karnesini alarak tatile çıktı.


Suat (37) ve Esra Selman (29) çiftinin iki erkek çocuklarının gözlerinden biri mavi diğeri ise kahverengi. ilk çocuğu 11 yaşındaki Mehmet Selman'ın gözlerinin ayrı renklerde olduğu doğumundan 6 ay sonra aile fertleri tarafından fark edildi. Aile büyükleri ilk önce çocuklarının gözlerinin zamanla değişeceğine inandı, ama her iki çocuğun gözleri değişmedi. İlgi odağı olan çocuklar da aileleri de hallerinden memnun.


Milyonlarca öğrenci gibi kardeşlerden Mehmet Selman da karne heyecanı yaşadı. 5.sınıfa giden Selman, başarısıyla ailesinin iftihar kaynağı oldu. Mehmet Selman'ın en büyük sıkıntısı kendisine karşı gösterilen aşırı ilgi. Derslerinin iyi olduğunu ve teşekkür belgesi aldığını belirten çocuk, "Tatilde köye gideceğim, gezip bol bol kitap okuyacağım" dedi.


Baba Suat Selman ise, "Gözlerinin renkli olmasından dolayı herkesin ilgisini çekiyor, ama onlar biraz bu durumdan rahatsız. Ben çocuklarımıza ilk yarı yıl tatilinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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