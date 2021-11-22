Üye Girişi
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor - Son Dakika

Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor

22.11.2021 14:45
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 senedir üretilen renkli karnabaharlar hem göze hem mideye hitap ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 senedir üretilen renkli karnabaharlar hem göze hem mideye hitap ediyor. Rengarenk karnabaharlar ilk kez görenleri şaşırtırken, üreticiler talebin yüksek olmasından memnun.

Renkli karnabahara son derece rağbet olduğuna değinen Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, "Karacabey'de Fatih ve Necati Kaçar kardeşlerin renkli karnabahar tarlasındayız. 4 yıldır Karacabey'de renkli karnabahar üretimi yapılıyor. Renkli karnabaharlar son derece rağbet görürken, vitaminler ve mineraller konusunda çok zenginler. Aynı zamanda antioksidan deposu olarak ta son zamanlarda ciddi rağbet görmekte. Renkli karnabaharlar, antioksidan deposu olması sebebiyle yaşlıların, renginden dolayı da çocukların son zamanlarda dikkatini çeken bir ürün. Renkli karnabaharlar, tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İçerisinden her hangi bir boya ve GDO maddesi yok. Çocukların özellikle renkli olmasından dolayı karnabahar yeme isteğini arttırmış durumda. Renkli karnabaharlar, ünlü yemek şefleri tarafından çiğ yenilebilmesi dolayısıyla salatalarda kullandıkları bir sebze haline geldi. Renkli karnabahar üretimi, artan talep üzerine ileriki zamanlarda daha da artacaktır. Karacabey her üründe olduğu gibi karnabahar ve renkli karnabahar çeşitleri bakımında da Türkiye'ye örnek olacak. İyi tarım uygulamasıyla yetiştiricilik yapan, Fatih ve Necati Kaçar kardeşlere teşekkür ediyoruz. Karacabey ve ülke ekonomisine sundukları katkılardan dolayı" ifadelerini kullandı.

Renkli karnabahar üreticisi Necati Kaçar, " Karacabey'de karnabahar üreticisiyim. Bu renkli karnabaharları Karacabey'de ürettik. Bu ürünleri paketleme tesislerimizde paketliyoruz. Sonrasında ulusal marketlere gönderiyoruz. Renkli karnabaharları, ulusal marketler aracılığı ile tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz" dedi.

"Biz üretiyoruz, Türkiye kazanıyor" diyen renkli karnabahar üreticisi Fatih Kaçar, "Renkli karnabaharları geleneksel ıslah yöntemi ile yetiştiriyoruz. Ürünlerimizde renklendirici, boya ve GDO yoktur. Gayet doğal ve sağlıklı. Renkli karnabaharlar, mineral ve antioksidan yönünden çok zengin. Herkesin bol bol tüketmesi gereken bir ürün" şeklinde konuştu.

(Yasin Keskin/ İHA)

Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor
Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor

Karacabey, Tarım, Fatih, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz 14:48 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! 14:46 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 13:21 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor 12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

Son Dakika Haberleri
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
14:05 Yargı'da, Engin hapiste dahi herkesin hayatını mahvetmeye kararlı!
13:56 Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:40 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi
13:37 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soyu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soyu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim         
14:33
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 14:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Renkli karnabaharlar hem göze, hem mideye hitap ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement