RENKLİ KARNABAHARLAR, HEM GÖZE HEM SAĞLIĞA HİTAP EDİYOR - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesinde üretilen renkli karnabaharlar, hem göze hem mideye hitap ediyor. Rengarenk karnabaharlar ilk kez görenleri şaşırtırken, talep yüksekliği ise üreticiyi sevindiriyor. 4 yıldır renkli karnabahar üretimi yapan Necati ve Fatih Kaçar kardeşler, tesislerinde paketlemesini de yaptıkları, antioksidan deposu olarak görülen renkli karnabaharları tüm Türkiye'ye ulaştırıyor.

Karacabey'de çiftçiler 4 yıldır renkli karnabahar üretiyor. İçerisinde kimyasal bir katkı maddesi bulunmayan karnabaharlar, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Renkli karnabahara yoğun rağbet olduğunu söyleyen Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, 'Karacabey'de Fatih ve Necati Kaçar kardeşlerin renkli karnabahar tarlasındayız. İlçemizde renkli karnabahar üretimi yapılıyor. Vitamin ve mineraller konusundan zengin olan bu ürün ilgide görüyor. Aynı zamanda antioksidan deposu olarak da son zamanlarda ciddi rağbet görmekte' dedi.

RENKLİ KARNABAHARLAR, ÇOCUKLARA SEBZEYİ SEVDİRDİ

Renkli karnabaharların özellikle çocukların ilgisini çektiğini ve sebze yeme isteğini artırdığını belirten Aytek, şöyle konuştu:

'Renkli karnabaharlar, antioksidan deposu olması sebebiyle yaşlıların, renginden dolayı da çocukların son zamanlarda dikkatini çeken bir ürün. Renkli karnabaharlar, tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İçerisinde herhangi bir boya ve GDO maddesi yok. Çocukların özellikle renkli olmasından dolayı karnabahar yeme isteğini arttırmış durumda. Renkli karnabaharlar, ünlü yemek şefleri tarafından çiğ yenilebilmesi dolayısıyla, salatalarda kullanılan bir sebze haline geldi. Renkli karnabahar üretimi, artan talep üzerine ileriki zamanlarda daha da artacaktır. Karacabey her üründe olduğu gibi karnabahar ve renkli karnabahar çeşitleri bakımından da Türkiye'ye örnek olacak.'

KARACABEY'DEN TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR

Üretici Necati Kaçar ise hasatına başladıkları renkli karnabaharları büyük marketlere gönderdiklerini söyleyerek, 'Karacabey'de karnabahar üreticisiyim. Bu renkli karnabaharları Karacabey'de ürettik. Bu ürünleri paketleme tesislerimizde paketliyoruz. Sonrasında ulusal marketlere gönderiyoruz. Renkli karnabaharları, ulusal marketler aracılığı ile tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Biz üretiyoruz, Türkiye kazanıyor' diyen üretici Fatih Kaçar, 'Renkli karnabaharları geleneksel ıslah yöntemi ile yetiştiriyoruz. Ürünlerimizde renklendirici, boya ve GDO yoktur. Gayet doğal ve sağlıklı. Renkli karnabaharlar, mineral ve antioksidan yönünden çok zengin. Herkesin bol bol tüketmesi gereken bir ürün' dedi.