Son Dakika Haberleri: Renkli Karne Şenliği Çocukları Bekliyor

Renkli Karne Şenliği Çocukları Bekliyor

47 dakika önce

Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler için eğlence dolu 'Karne Şenliği' düzenliyor.

Renkli Karne Şenliği Çocukları Bekliyor, System.String[]
Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler için eğlence dolu 'Karne Şenliği' düzenliyor.

Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocukların sömestr boyunca kaliteli vakit geçirebilmeleri, eğlenebilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Prof Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 19 Ocak- 03 Şubat tarihleri arasında müzikal gösteriler ve tiyatro programlarını içeren etkinlikler saat 11.00 ve 12.00'de başlıyor. Karne Şenliği'nde 'Hayvanlar Alemi'nden 'Dünya Klasikleri'ne, interaktif müzikal çocuk oyunlarından doğaçlama tiyatro oyunlarına birbirinden renkli etkinlikler sahnelenecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Beykoz Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:36:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Renkli Karne Şenliği Çocukları Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]