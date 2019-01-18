Renkli Karne Şenliği Çocukları Bekliyor
47 dakika önce
Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler için eğlence dolu 'Karne Şenliği' düzenliyor.
Beykoz Belediyesi
, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler için eğlence dolu 'Karne Şenliği' düzenliyor.
Beykoz Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocukların sömestr boyunca kaliteli vakit geçirebilmeleri, eğlenebilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Prof Dr. Necmettin Erbakan
Kültür Merkezi'nde 19 Ocak- 03 Şubat tarihleri arasında müzikal gösteriler ve tiyatro programlarını içeren etkinlikler saat 11.00 ve 12.00'de başlıyor. Karne Şenliği'nde 'Hayvanlar Alemi'nden 'Dünya Klasikleri'ne, interaktif müzikal çocuk oyunlarından doğaçlama tiyatro oyunlarına birbirinden renkli etkinlikler sahnelenecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:49 Kaynak: İHA
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