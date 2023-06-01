Erdoğan Savran : Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan Savran : Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor

Erdoğan Savran : Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor

01.06.2023 17:31

Kontakt renkli lens sektörüne yön veren bünyesinde dünya markalarını ülkemizle buluşturan platformlardan lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran yeni bir Türk lens markası müjdesi verip iddialı konuştu.

Bünyesinde dünya markalarını ülkemizle buluşturan platformlardan lensfiyat.com'un kurucusu Erdoğan Savran yeni bir Türk lens markası müjdesi verip iddialı konuştu: "Türk markaları kontakt lens pazarında lider olacak"Kontakt lens sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Luxe Optik, renkli lens ve şeffaf kontakt lens ihracatında ulaştığı ülke sayısını 18'e çıkardı.

Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor

SON YILLARDA TALEP YOĞUN

Markanın online platformu lensfiyat.com'u kurarak binlerce kişiye ulaşmasını sağlayan Erdoğan Savran, kontakt lens pazarındaki Türk markalarını dünyayla tanıştırmayı ve ülkemizi optik lens üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Son yıllarda kontakt lenslere yoğun talep olduğunu belirten Savran, "Renkli lensler, gözlük kullanıcılarının lense geçiş noktasında tercihi olmaya artarak devam etmektedir. Renkli lenslerin estetik açıdan da kullanıcıları memnun etmesi ve farklı renk seçenekleri sunması sebebi ile gözlük kullanıcılarının bundan sonra da tercihi olacak. Genellikle kozmetik amaçlı, göz rengini değiştirmek ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanıcıların dikkat çekici bir göz rengine sahip olmak için tercih edilebildiği gibi miyop ve hipermetrop olan gözlük kullanıcıları için de tercih sebebi" açıklamasını yaptı.

RENKLİ LENS ÇEŞİTLERİ

Kontakt lensler sürelerine göre, günlük, aylık, yıllık, numaralı, numarasız, hareli ve haresiz olmak üzere çeşitlere ayrılıyor. Savran, "Lensler kullanıcıların kendi tercih ve rahatlıklarına bakılarak sunulur. Numaralı lenslerde ise, göz hekimlerinin vermiş olduğu reçetelere göre hazırlanır. Miyop, hipermetrop ya da astigmatı olan kullanıcı adayları gözlük yerine renkli lensleri tercih ederek hem mükemmel düzeyde görüş hem de görünüş kazanmaktadır" diye konuştu.

TORİK KONTAKT LENS NEDİR?

Astigmat problemi olanların ise , torik lens kullanmaları gerektiğini belirten Savran, "Özel şekillendirilmiş bir kontakt lenstir. Torik lensler, gözün ön yüzünde yeni kırıcı bir yüzey oluşturarak astigmatizmayı maskelemesi veya etkisizleştirmesinden dolayı astigmat problemlerini çözer" dedi.

RENKLİ LENS KİŞİYE ESTETİK KATAR

Renkli lens fiyatları, kullanıcıların marka ve model seçimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Erdoğan Savan, "El Amore, Iconic ve Labella lens gibi profesyonel markaların renkli lens üretmeye başlaması ile renkli lens kullanımına olan talep artmıştır. Renkli lenslerin genç kuşağın tercihleri arasında olmasının en önemli nedeni estetiksel olmasıdır. Renkli lensler, göz sağlığı giderek bozulan genç kuşağın bu isteğini aynı zamanda sağlığı da ilgilendirdiğinden ihtiyacını www.lensfiyat.com karşılamaktadır." dedi.

YORUMLAR
500

Göz Hastalıkları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Savran : Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:26 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:14 Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı
17:14 Vicdanlar susmuş! Boğulan çocukları kurtarmaya çalışan doktoru kayda alıp dalga geçtiler
17:09 Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı
17:12 TFF başkanı olacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu: Uzaktan yakından ilgim yok
17:12 Sosyal medya yıkılıyor! Erden Timur'un görüştüğü futbolcu taraftarı havalara uçurdu
17:11 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor! Newcastle United, Karius için kararını verdi
17:11 Kendisini uyaran kadın otobüs şoförüne bıçak çekmişti! Tepki çeken olayın görüntüleri ortaya çıktı
17:10 Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 18:00:46. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Savran : Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement