Renkli pamukta deneme üretimi başarılı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Renkli pamukta deneme üretimi başarılı oldu - Son Dakika

Renkli pamukta deneme üretimi başarılı oldu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen renkli pamuk çeşitlerinde deneme üretiminde başarılı olundu.

Renkli pamukta deneme üretimi başarılı oldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen renkli pamuk çeşitlerinde deneme üretiminde başarılı olundu. Bu yıl renkli pamukların sözleşmeli üretim modeli ile üretilmesi sağlanacak.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin de daha önce kamuoyuna tanıtımını yaptığı iki renkli pamuk çeşidinde önemli bir eşik geride bırakıldı. TAGEM tarafından tescil ettirilen renkli pamuklar "Sarı Gelin" (açık kahve) ve "Gelincik" (koyu kahve) özel sektörün de büyük ilgisini çekmişti.


Üretim yaygınlaştırılacak


Doğal renkli pamukların tekstil sektöründe kullanılması için bu konuya ilgili olan ve bu alanda faaliyet gösteren özel bir firma ile birlikte çalışılmaya başlandı. 2019 yılında bu çeşitlerden deneme üretimi yapıldı ve başarılı olundu. Bu yıl ise özel firma ile sözleşmeli üretim kapsamında üretim yapılacak ve bu üretimin yaygınlaştırılması sağlanacak. Aynı zamanda renkli pamukların lif verimi, kalitesi ve renk çeşitliğinin arttırılması konularında da firma ile ortak ar-ge çalışmalarının yapılması kararı alındı.


Çocuk giyimde büyük ilgi görmesi bekleniyor


Pamukların doğal bir şekilde, herhangi bir kimyasal kullanılmadan renkli olmaları sebebiyle sağlık açısından olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Renklendirmek için kimyasal kullanılmadığından çevreye de kötü bir etkisi bulunmayan renkli pamuklardan üretilen tekstil ürünlerinin, özellikle çocuk giyimde kullanılarak, büyük rağbet görmesi bekleniyor. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Arap ülkelerine de sıçradı, ilk vaka tespit edildi
Bakan Soylu, isim vermeden Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt verdi "İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:27:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Renkli pamukta deneme üretimi başarılı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]