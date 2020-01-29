Renkli pamukta sözleşmeli üretim dönemi

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen ve deneme üretiminde başarı sağlanan renkli pamukta sözleşmeli üretim dönemine girildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bekir Pakdemirli'nin kamuoyuna tanıtımını yaptığı iki, renkli pamuk çeşidinde önemli bir eşiğin geride kaldığı aktarıldı.

TAGEM tarafından tescil ettirilen "Sarı Gelin" (açık kahve) ve "Gelincik" (koyu kahve) isimli renkli pamukların özel sektörün de büyük ilgisini çektiğine işaret edildi.

Doğal renkli pamukların tekstil sektöründe kullanılması için bu alanda faaliyet gösteren bir firmayla çalışılmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl söz konusu çeşitlerle yapılan deneme üretiminin başarılı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl özel bir firmayla sözleşmeli üretim kapsamında üretim yapılacak ve bunun yaygınlaştırılması sağlanacak. Renkli pamukların lif verimi, kalitesi ve renk çeşitliğinin arttırılması konularında firma ile ortak Ar-Ge çalışmalarının yapılması kararı da alındı."

Pamukların herhangi bir kimyasal kullanılmaması sebebiyle sağlık açısından olumsuz etkisi bulunmadığı belirtilerek, "Renkli pamuklardan üretilen tekstil ürünlerinin özellikle çocuk giyiminde kullanılarak, büyük rağbet görmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.