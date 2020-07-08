"Renkli reçete" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

"Renkli reçete" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Sivas'ta, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda biri doktor, 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda biri doktor, 7 kişi gözaltına alındı.

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Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ihbarı ile kentteki hastaneler başta olmak üzere bazı aile hekimliklerinde görev yapan bir kısım doktorların imza ve kaşelerinin, sistem şifrelerinin kullanılarak usule aykırı yeşil reçeteli ilaçların reçete edilerek eczanelerden temin edildiği bilgisine ulaştı.

"Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçlarından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan İ.H.S, Sivas'taki hastanelerde görevli kafe çalışanı D.Y, temizlik şirketi personeli E.Ç, hastane çalışanları E.Ç. ve B.K. ile işsiz oldukları öğrenilen T.Ş. ve T.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Renkli reçete' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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