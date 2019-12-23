"Renkli reçete"yle uyuşturucu içerikli ilaç satıldığı iddiasına ilişkin dava

Kayseri merkezli 7 ilde renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları öne sürülen 24 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların aldığı ilaçlara ilişkin, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan istenen raporun gelmediğini belirten mahkeme başkanı, sanıkların taleplerini dinledi.

Adli kontrol kararının kaldırılmasını ve adli emanetteki telefonlarının geri verilmesini isteyen sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

Sanıkların adli kontrol kararının kaldırılması talebini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

Olay

Kayseri, İstanbul, Adana, Konya, Elazığ, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.