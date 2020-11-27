Son dakika haber! "Renkli Rüyalar"ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar - Son Dakika

Son dakika haber! "Renkli Rüyalar"ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar

27.11.2020 11:01

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'te sosyal medyada tanışarak "Renkli Rüyalar Grubu"nu oluşturan gönüllü öğretmenler, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde atıl durumdaki yaklaşık 45 yıllık okul binasını yenileyip gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirdi.

Bitlis'te sosyal medyada tanışarak "Renkli Rüyalar Grubu"nu oluşturan gönüllü öğretmenler, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde atıl durumdaki yaklaşık 45 yıllık okul binasını yenileyip gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirdi.

Bitlis'te geçen yıl "Renkli Rüyalar Grubu"nu kuran öğretmenler, kendi imkanları ve iş insanlarından temin ettikleri malzemelerle ihtiyaç duyulan okullarda onarım yaparak zeka atölyeleri kurmaya başladı.

Boş zamanlarında bir araya gelerek okullara giden öğretmenler, sınıfların duvarlarına çizgi film karakterlerini ve zeka oyunları çizip, atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli ortamlarda eğitim görmelerini sağladı.

Öğretmenlerin çalışmalarından haberdar olan Bitlis Genç Girişimciler Derneği Başkanı Bilal Kardoğan, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde yeni okul yapılması nedeniyle kullanılmayan eski binanın onarılarak yeniden eğitime kazandırılmasını istedi. Bunun üzerine köye giderek ihtiyaçları belirleyen öğretmenler, Kardoğan ile babası Asım Kardoğan'ın desteğiyle okulun ihtiyaç duyulan kısımlarını onardı, kapı ve pencerelerini yenileyerek zeka atölyesi ile spor ve tiyatro salonları oluşturdu.

Binanın dış cephesini gökkuşağı gibi boyayan, sınıfları resimlerle süsleyen öğretmenler, atıl durumdaki yaklaşık 45 yıllık binayı yeniden eğitime kazandırmanın sevincini yaşadı.

"Amacımız çocukların renkli hayaller kurmasını sağlamak"

Tatvan'daki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Süleyman Sertel, AA muhabirine, gönüllü meslektaşlarının katılımıyla oluşturdukları Renkli Rüyalar Grubu'nun çalışmalarının il merkezi sınırlarını aşarak köylere kadar uzandığını söyledi.

Hafta sonu tatillerinde, boş zamanlarında okulları güzelleştirmeye çalıştıklarını belirten Sertel, şöyle konuştu:

"Bu grubun amacı çocukların renkli hayaller kurmasını sağlamak. Yaptığımız çalışma ve çizimlerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaya bir zaman ayırma yöntemini doğru bulmuyoruz. Zaman yaratma kavramı üzerine hemfikiriz. Gittiğimiz okullarda paydaşlarımızla çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının da özellikle son yıllarda üzerinde durduğu köy okulları projesini grup olarak destekliyoruz. Buradan Sayın Bakanımıza 'Burası bizde' demek istiyoruz. Renkli Rüyalar olarak öğreten arkadaşlarla bütün renkleri bir arada bulundurmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Taşharman köyünde kullanılmayan binayı yenilediklerini anlatan Sertel, dış çevre düzenlemesi, okul içi ve okul dışı uygulamalarıyla öğrencilere daha güzel ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Binada öğrencilerin fiziksel yeterliliklerine göre planlamalar yaptıklarını aktaran Sertel, şunları söyledi:

"Duvarlara örnek alacakları sporcuların resimlerini çizdik. Bir platform ve projeksiyon cihazıyla tiyatro sınıfı oluşturduk. Özellikle zihinsel süreçleri kullanacakları okuma ve zeka sınıfları yaptık. Çalışmalarımız sadece çizdik bitti şeklinde olmayacak. Spor ve sinema sınıfları ile okuma köşesine desteklerimiz olacak. Projemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Oluşturduğumuz bu sınıflardan ülkemizi iyi yerlerde temsil eden öğrencilerin çıktığını görmek istiyoruz. Hedefimiz bu."

"Okulları renklendiriyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Yusuf Çinik ise okulların tatil olması nedeniyle öğretmenlerine destek vermek için çalışmaya katıldığını belirtti. Başlatılan projenin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı devralarak ilerletmeyi düşündüğünü dile getiren Çinik, "Ülkemiz genelinde böyle şeylere ihtiyaç var. Bir kar topu misali her yere yayılmaya çalışıyoruz. İl il, ilçe ilçe dağılıyoruz. Okulları renklendiriyoruz. Öğretmenlerimi örnek alarak bu çalışmaya başladım. Belki her yerde bu çalışma örnek anılır ve böyle işler yapılır." dedi.

"En büyük yatırım insana olan yatırımdır"

Okulda yapılan onarıma her türlü desteği veren, öğretmenlerle çalışan hayırsever Asım Kardoğan, komşusu olan bazı öğretmenlerin de içinde bulunduğu Renkli Rüyalar Grubu'nun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla okulları renklendiren öğretmenlerin yanında yer almak istediğini aktaran Kardoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenler fedakarca çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Memleketime yapılan yardımlardan dolayı bende onlara yardım etmek istedim. Masa ve kitaplık gibi ürünleri yaptım. Binanın kırık, dökük kısımlarını onardım. Burası benim köyüm. Beşinci sınıfa kadar burada okudum. En büyük yatırım insana olan yatırımdır. Ne mutlu bana ki onardığımız bu binada öğrenciler okuyacak. Okullara yardım yapmaya devam edeceğiz."

Son dakika haber! Renkli Rüyalar ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar
Son dakika haber! Renkli Rüyalar ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar
Son dakika haber! Renkli Rüyalar ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar
Son dakika haber! Renkli Rüyalar ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar

Gökkuşağı, Bitlis, Ahlat, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Renkli Rüyalar'ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak         
10:55
ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu?         
10:44
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı         
09:59
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor         
08:04
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! "Renkli Rüyalar"ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei