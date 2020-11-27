Son dakika haber! "Renkli Rüyalar"ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar - Son Dakika

Bitlis'te sosyal medyada tanışarak "Renkli Rüyalar Grubu"nu oluşturan gönüllü öğretmenler, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde atıl durumdaki yaklaşık 45 yıllık okul binasını yenileyip gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirdi.

Bitlis'te geçen yıl "Renkli Rüyalar Grubu"nu kuran öğretmenler, kendi imkanları ve iş insanlarından temin ettikleri malzemelerle ihtiyaç duyulan okullarda onarım yaparak zeka atölyeleri kurmaya başladı.

Boş zamanlarında bir araya gelerek okullara giden öğretmenler, sınıfların duvarlarına çizgi film karakterlerini ve zeka oyunları çizip, atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli ortamlarda eğitim görmelerini sağladı.

Öğretmenlerin çalışmalarından haberdar olan Bitlis Genç Girişimciler Derneği Başkanı Bilal Kardoğan, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde yeni okul yapılması nedeniyle kullanılmayan eski binanın onarılarak yeniden eğitime kazandırılmasını istedi. Bunun üzerine köye giderek ihtiyaçları belirleyen öğretmenler, Kardoğan ile babası Asım Kardoğan'ın desteğiyle okulun ihtiyaç duyulan kısımlarını onardı, kapı ve pencerelerini yenileyerek zeka atölyesi ile spor ve tiyatro salonları oluşturdu.

Binanın dış cephesini gökkuşağı gibi boyayan, sınıfları resimlerle süsleyen öğretmenler, atıl durumdaki yaklaşık 45 yıllık binayı yeniden eğitime kazandırmanın sevincini yaşadı.

"Amacımız çocukların renkli hayaller kurmasını sağlamak"

Tatvan'daki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Süleyman Sertel, AA muhabirine, gönüllü meslektaşlarının katılımıyla oluşturdukları Renkli Rüyalar Grubu'nun çalışmalarının il merkezi sınırlarını aşarak köylere kadar uzandığını söyledi.

Hafta sonu tatillerinde, boş zamanlarında okulları güzelleştirmeye çalıştıklarını belirten Sertel, şöyle konuştu:

"Bu grubun amacı çocukların renkli hayaller kurmasını sağlamak. Yaptığımız çalışma ve çizimlerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaya bir zaman ayırma yöntemini doğru bulmuyoruz. Zaman yaratma kavramı üzerine hemfikiriz. Gittiğimiz okullarda paydaşlarımızla çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının da özellikle son yıllarda üzerinde durduğu köy okulları projesini grup olarak destekliyoruz. Buradan Sayın Bakanımıza 'Burası bizde' demek istiyoruz. Renkli Rüyalar olarak öğreten arkadaşlarla bütün renkleri bir arada bulundurmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Taşharman köyünde kullanılmayan binayı yenilediklerini anlatan Sertel, dış çevre düzenlemesi, okul içi ve okul dışı uygulamalarıyla öğrencilere daha güzel ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Binada öğrencilerin fiziksel yeterliliklerine göre planlamalar yaptıklarını aktaran Sertel, şunları söyledi:

"Duvarlara örnek alacakları sporcuların resimlerini çizdik. Bir platform ve projeksiyon cihazıyla tiyatro sınıfı oluşturduk. Özellikle zihinsel süreçleri kullanacakları okuma ve zeka sınıfları yaptık. Çalışmalarımız sadece çizdik bitti şeklinde olmayacak. Spor ve sinema sınıfları ile okuma köşesine desteklerimiz olacak. Projemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Oluşturduğumuz bu sınıflardan ülkemizi iyi yerlerde temsil eden öğrencilerin çıktığını görmek istiyoruz. Hedefimiz bu."

"Okulları renklendiriyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Yusuf Çinik ise okulların tatil olması nedeniyle öğretmenlerine destek vermek için çalışmaya katıldığını belirtti. Başlatılan projenin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı devralarak ilerletmeyi düşündüğünü dile getiren Çinik, "Ülkemiz genelinde böyle şeylere ihtiyaç var. Bir kar topu misali her yere yayılmaya çalışıyoruz. İl il, ilçe ilçe dağılıyoruz. Okulları renklendiriyoruz. Öğretmenlerimi örnek alarak bu çalışmaya başladım. Belki her yerde bu çalışma örnek anılır ve böyle işler yapılır." dedi.

"En büyük yatırım insana olan yatırımdır"

Okulda yapılan onarıma her türlü desteği veren, öğretmenlerle çalışan hayırsever Asım Kardoğan, komşusu olan bazı öğretmenlerin de içinde bulunduğu Renkli Rüyalar Grubu'nun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla okulları renklendiren öğretmenlerin yanında yer almak istediğini aktaran Kardoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenler fedakarca çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Memleketime yapılan yardımlardan dolayı bende onlara yardım etmek istedim. Masa ve kitaplık gibi ürünleri yaptım. Binanın kırık, dökük kısımlarını onardım. Burası benim köyüm. Beşinci sınıfa kadar burada okudum. En büyük yatırım insana olan yatırımdır. Ne mutlu bana ki onardığımız bu binada öğrenciler okuyacak. Okullara yardım yapmaya devam edeceğiz."