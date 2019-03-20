Renkli Seçim Kampanyasıyla Gönülleri Kazanıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Halil İbrahim Sevim, renkli seçim çalışmasıyla seçmenlerin gönlünde yer buluyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Halil İbrahim Sevim, renkli seçim çalışmasıyla seçmenlerin gönlünde yer buluyor.



Yerel seçimlere sayılı günler kala, belediye başkan adayları seçmenlerine ulaşabilmek için çeşitli yollar deniyor.



AK Parti Bolvadin Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Sevim de ilçedeki seçmenler ile iletişim kurabilmek için kimi zaman şehir içi ulaşımda dolmuş şoförlüğü yapıyor kimi zaman da simit dağıtıp fırında pide pişiriyor.



Belediye başkan adayını esnaf olarak karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



Bolvadin Belediye Başkan Adayı Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aydır seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini söyledi.



Bu süre zarfında akşamları genellikle ev, mahalle ve salon toplantıları yaptıklarını belirten Sevim, gündüzleri ise esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu anlattı.



"Ben daima vatandaşın içindeyim"



Çocukken ilçedeki birçok dükkanda çıraklık yaptığını, bunun da ticaret hayatında faydasını gördüğünü ifade eden Sevim, "Minibüs koltuğunda insanlar beni gördüğünde çok mutlu oluyorlar. Orada samimi bir hava oluşuyor. Daha evvel iletemedikleri problemleri orada iletme imkanı buluyorlar. Ben de onlarla bir arada olmayı çok seviyorum. Zaman zaman direksiyonda, zaman zaman da yolcu koltuğunda vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. İnşallah belediye başkanlığım döneminde de aynı şekilde sürprizlerle karşılacak hemşehrilerim." diye konuştu.



Sevim, Bolvadin'deki esnafın derdini, sorunlarını, belediyeden beklentilerini bildiğini vurgulayarak, esnafla iç içe olmayı çok sevdiğini aktardı.



"Vatandaşımız bizi sürekli karşısında görebilmeli"



"Belediyenin kapısı halka açık olacak mı?" sorusunu bile anlamsız bulduğuna işaret eden Sevim, "Aramızda bir kapı olmamalı çünkü belediye başkanı halkın bir parçası, halkın içinde olmalı. Vatandaşımız bizi sürekli karşısında görebilmeli. Pazarda, minibüste, esnafın dükkanında, sanayide karşılaşabilmeli ve istediği zaman çekinmeden belediyeye gelip görüşebilmelidir." şeklinde konuştu.



Vatandaşlardan Ahmet Karakulak da daha önce böyle samimi bir kampanya yürüten belediye başkan adayı görmediğini dile getirdi.



Tepeden bakan anlayışın halkta karşılık görmeyeceğine dikkati çeken Karakulak, "İlk defa kendi içimizden biri geldi. Çok memnunuz, inşallah da kazandıracağız. İnsanlar kendilerine tepeden bakan değil, sıcak davranan, samimi yöneticiler bekliyor." ifadelerini kullandı.



İlçe sakinlerinden Mevlüt Koçdemir ise "Belediye başkanları seçildikten sonra halktan kopuk oluyor. Şimdi halkı kucaklayan, iç içe olan, halkın sevdiği, teveccüh gösterdiği bir başkan adayıyla beraberiz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de başkan olarak göreceğiz." diye konuştu.

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