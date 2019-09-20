Son Dakika Haberleri: Renktaşların rekabetinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor!
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Renktaşların rekabetinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor!

19 dakika önce

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor.

Renktaşların rekabetinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor!, System.String[]

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.


Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.


Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.


- İstanbul'daki maçlar


Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.


Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.


- Farklı skorlu galibiyetler


Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.


MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.


MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15 
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