Rennes'e Şampiyonlar Ligi bileti

Bu takımların UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesiyle ülke klasmanında beşinci sırada yer alan Fransa'nın lig üçüncüsüne "Devler Ligi" yolu açılmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Inter, Manchester United , Shakhtar Donetsk ve Sevilla , liglerinde geride kalan sezon aldıkları sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

Fransa temsilcisi Rennes , UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistlerin belli olmasının ardından gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 'ne direkt katılma hakkı kazandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 00:21

Kaynak: AA

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