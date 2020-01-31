Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Nzonzi'yi kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Nzonzi'yi kiraladı - Son Dakika Spor

Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Nzonzi'yi kiraladı

6 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Nzonzi'yi kiraladı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Nzonzi'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünün, sezon sonunda oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatma hakkı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giymişti.

Galatasaray, Fransa, Rennes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Mor için Olympiakos devreye girdi
Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 03:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rennes, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Nzonzi'yi kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]