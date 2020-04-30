Rennes, Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve devre arasında yolları ayırdığı Steven Nzonzi için flaş bir açıklama yapıldı.



Rennes Başkanı Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada Şampiyonlar Ligi bileti alındığı takdirde Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin bir yıl uzatılacağı ifadelerinin yer aldığını açıkladı.



Fransa Ligue 1'de sezonun tescil edilmesiyle birlikte Rennes, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



Rennes'te bu sezon 7 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.



