Rennes ve Nice Schalke, 04'ten ayrılacak Ozan Kabak için devrede

Bundesliga ekibi Schalke 04'le yolları kesin ayıracak olan Ozan Kabak'a sürpriz talipler çıktı. Adı sık sık Leicester City'le anılan milli futbolcu için Rennes ve Nice harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFER İÇİN SON DERECE ISRARCILAR

21 yaşındaki stoperin, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin Schalke'ye 9.5 milyon euro önerdiği ancak Alman ekibinin henüz yanıt vermediği belirtilmişti. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan Kabak'a talip olan 2 takımı duyurdu. Schira'nın haberine göre; Ozan Kabak ile Fransız ekipleri Rennes ve Nice'in de ilgilendiği kadrolarına katmak için yoğun çaba harcadıkları kaydedildi.