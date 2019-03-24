Son Dakika Haberleri: Reno İşçileri Yemekten Zehirlendi

Reno İşçileri Yemekten Zehirlendi

1 saat önce

Bursa'daki otomotiv devi Oyak Reno fabrikasında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı.

Reno İşçileri Yemekten Zehirlendi, System.String[]
Bursa'daki otomotiv devi Oyak Reno fabrikasında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 16: 00 - 24: 00 vardiyasına gelen işçiler saat 20: 00'de akşam yemeği yedikten sonra fenalaştı. Fabrikaya çok sayıda ambulans sevkedildi. Rahatsızlanan çok sayıda işçi yakın olması nedeniyle fabrika imkanlarıyla bölgedeki bir özel hastaneye götürüldü. Zehirlendikleri belirlenen 40'a yakın işçi müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan işçilerin akşam yemeğinde mantar çorbası, kadınbudu köfte ve makarna yedikleri öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

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