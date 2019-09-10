Son Dakika Haberleri: Repçilerin Putin'i destekleyen şarkısı Rusya'da "beğenilmeyen video" rekorunu kırdı
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Repçilerin Putin'i destekleyen şarkısı Rusya'da "beğenilmeyen video" rekorunu kırdı

1 saat önce

Son dönemde Putin karşıtı gösterilere sahne olan Rusya'da repçiler Timati ve Guf'un Kremlin yanlısı ortak şarkısı Youtube'ta ülke tarihinde en fazla 'sevilmeyen' video olarak tarihe geçti.

Repçilerin Putin'i destekleyen şarkısı Rusya'da

Repçilerin Türkiye'de 'sistem eleştirisi' "Susamam" şarkısı, Rusya'da ise yönetimi öven "Moskova" şarkısı ülkelerin gündeminde.


Son dönemde Putin karşıtı gösterilere sahne olan Rusya'da sanatçılar Timati ve Guf'un Kremlin yanlısı ortak şarkısı Youtube'ta ülke tarihinde en fazla 'sevilmeyen' video olarak tarihe geçti.

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Vladimir Putin, Moskova, Youtube, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:15 
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