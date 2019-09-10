Repçilerin Putin'i destekleyen şarkısı Rusya'da "beğenilmeyen video" rekorunu kırdı

Repçilerin Türkiye'de 'sistem eleştirisi' "Susamam" şarkısı, Rusya'da ise yönetimi öven "Moskova" şarkısı ülkelerin gündeminde.



Son dönemde Putin karşıtı gösterilere sahne olan Rusya'da sanatçılar Timati ve Guf'un Kremlin yanlısı ortak şarkısı Youtube'ta ülke tarihinde en fazla 'sevilmeyen' video olarak tarihe geçti.