Replika saatler tamircilere yaradı - Son Dakika

Replika saatler tamircilere yaradı

22.02.2021 13:05
Replika saatler tamircilere yaradı, System.String[]

Vatandaşların internet üzerinden alışveriş yapmalarının arttığı bu zamanda alınan kol saatlerinin hızlı şekilde arıza yapması tamircilerin işine yaradı.

Vatandaşların internet üzerinden alışveriş yapmalarının arttığı bu zamanda alınan kol saatlerinin hızlı şekilde arıza yapması tamircilerin işine yaradı.

İnternet aracılığıyla satılan replika ve merdiven altında markaları taklit ederek yapılan saatler, salgın döneminde saat tamircilerin yüzünü güldürüyor. Covid-19 döneminde bazı vatandaşlar dışarıya çıkmadan internet üzerinden kol veya duvar saatleri satın alıyor. Repliklası görüp orijinal olduğu düşünerek ya da replikasından da daha kötü durumda olan sorunlu saatlerle vatandaşlar dolandırılabiliyor. İnsanlar saati aldıktan kısa bir süre sonra o saatin pili bitiyor, makinesi bozuluyor gibi birçok sorunla karşı karşıya gelebiliyor. Daha sonra vatandaşlar o saatin tamiri için yine tamirciler akın ederken bu durum onları ek kazanç getiriyor.

Eskişehir'de yaklaşık 44 yıldır saatçilik yapan Mehmet Salih Topal, pandemi döneminde tamircilik sektörüne olan zorunlu ilgilisini anlattı. Ayrıca Topal, internetten saat alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden de söz etti.

"Sahte saatlerden nedeniyle kazançları yüzde 60 arttı"

Mehmet Salih Topal konu ile ilgili detaylı konuştu. Saatçi Topal, "Bütün ekonomik değerlerimiz, özellikle satış adetlerimiz pandemi döneminde düşüş gösterdi. Bu süreçte yüz yüze gidip görerek alış-veriş alışkanlığız değişti. Yerine internet üzerinden alış-veriş alışkanlığı hayatımızda yoğunluk gösterdi. Ancak bu internet alışverişine bağlı olarak alınan saatlerde çoğu kişinin şikayetçi olduğunu gördüm. Saati aldıktan kısa bir süre sonra ya pili bitmiş, ya çalışmıyor ya da başka bir sorun meydana geldi. Dolayısıyla salgın döneminde internetten aldıkları saatleri daha sonra şikayete sebep olurken bu durum bize ekmek kazandırdı. Yeni saatlerin satışından bir düşüş görsek bile yanında tamir ettiğimiz için kazancımızda Allah şükür pek bir olumsuz etki olmadı. Bu durumda tamire olan ilgi önceden diyelim günde 10 kişi geliyorsa şu pandemi de tamirata gelen insan sayısı en az 16, yani yüzde 60 gibi bir yükseliş oldu" diye konuştu.

"Her marka saat iyi olacak anlamına gelmiyor"

Mehmet Salih Topal, internet üzerinden saat satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Topal, "İnternetten alınan her marka saatleri iyi olacağı anlamına gelmiyor. İnternet siteler vatandaşlara hizmet ediyor tabi. Ancak oradan bir saat almadan önce kesinlikle hangi siteden, hangi markanın ürünü aldığı kesinlikle seçmek ve araştırmalı. Yoksa çoğu zaman iadesi olmaya biliyor. Tamire bir çare olmayanlar da var. Çünkü parça yapıştırma saati, plastik, iki tarafı yapışık saatiler var. Bu saatler bozulsa bile söküp tamir ettiremezsiniz. 'Sorununu test edeyim' veya 'içindeki parçalarını başka bir saate kullanırım' derseniz, ancak o saatleri sökemezsiniz. Yani aldınız, kaç günde bozuldu ve atmak dışında başka her hangi bir işinize yaramayacaktır. Aynı zamanda bilinen hemen hemen her markaların replikası bulunuyor. Dolaysıyla internetten saat alırken insanlar çok para harcayıp da orijinal bildiği saati aldığı düşünürken bu şekilde dolandırabiliyor. Bu ürünleri elinize aldığı zaman çok titizlikle bakmalı. Mesela adamlar bir veya iki tane harfi değiştirerek, insanların anlamasında güçlük çeken yazı şekliyle orijinal gibi bir algı oluşturarak satanlar oluyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben sadece şunu şöyleyim; vatandaşlar internetten saat alırken bir bedel ödüyorlar ya bu parayı çöpe atmasınlar. Bütün bu durumlar göz önünde bulunarak bu karara bağlanabilir ki; en iyisi yüz yüze alış-veriş, ama internetten alırken bu söz ettiğim özellikler hakkında kesin bilgi edinerek saat alınmalı" dedi.

"Görünüşü pırıl pırıl diye saat alınmaz"

Saat satın alırken görünüşünden daha çok özelliklerin dikkat edilmesi gerektiği belirten Topal anlatımına şöyle devam etti:

"Markasını ve makine durumunu bildikleri ve güvendikleri ürününler tercih etmeli. Bizim insanlarımız genelde şekle ve renge bakıyor. Saatin görünüşü çok pırıl pırıl ise bunu çok iyi olduğu düşünebiliyor insanlarımız. Ama asla böyle bir şey değil. Aldığınız ürün elinize alıp kullandıktan sonra rengi kısa sürede değişmeyecek. Suyu geçirmeyecek. Arızalandığı zaman da tamir edilebilir nitelikte olacak. Tamir edilemiyorsa, tamir servisi size verilmiyorsa o ürün asla almamalı. Bunlar sadece vatandaşların ekonomiye zarardır. Dolaysıyla görünüşü pırıl pırıl diye saat alınmaz. Özelliklere bakılmalı." - ESKİŞEHİR

Replika saatler tamircilere yaradı
Replika saatler tamircilere yaradı
Replika saatler tamircilere yaradı
Replika saatler tamircilere yaradı
Replika saatler tamircilere yaradı

Mehmet Salih, Koronavirüs, Eskişehir, İnternet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Replika saatler tamircilere yaradı - Son Dakika Ekonomi


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