RES firmasından sektöre eğitim desteği

Yenilenebilir enerji sektöründe hizmet veren bir RES firması, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği staj programıyla sektörün yetişmiş insan ihtiyacına önemli katkıda bulunuyor.



Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Erman Kaya, yaz döneminde toplam 15 lise ve üniversite öğrencisiyle deneyimlerini paylaşarak, hem kuramsal hem de pratik eğitimler verdiklerini söyledi.



Kaya, "Yenilenebilir enerji sektöründe ilgili bölümlerde eğitim gören ve kariyer hedeflerini de bu doğrultuda belirleyen öğrencilere önemli bilgiler aktarıyoruz. Rüzgar nedir? Santral aday alanları nasıl belirlenir?, Ölçüm direği nasıl kurulur?, Elde edilen veriler nasıl değerlendirilir? gibi farklı soruların cevaplarını anlatıyoruz. Bir santralin kurulumu, fizibilitesi ve işletmesine dair önemli noktaları kendi bilgi ve deneyimlerimiz ışığında paylaşıyoruz. Santralde verimlilik hesabı ve bürokratik mevzuatın nasıl işlediğine kadar ayrıntılı bilgiler veriyoruz" diye konuştu.



Uzmanlık gerektiriyor



Rüzgar enerji santrali işletmelerinin detaylı süreçler içerdiğini ve uzmanlık gerektirdiğini kaydeden Erman Kaya, "Öğrencilere, staj kapsamında farklı konu başlıklarında eğitimler veriyor ve onları alanlarında uzman kişilerle de buluşturuyoruz. Santral bölgesinin yanı sıra; saha ziyaretleri ve teknik geziler de gerçekleştiriyoruz. Rüzgar türbinlerinde kullanılan kanatların üretildiği fabrikadan tutun da, farklı teknoloji firmalarına ve üniversitelere de ziyaretlerde bulunuyoruz. Amacımız öğrencilerin bilgilerini pekiştirerek daha donanımlı hale getirmek ve sektöre katkı sağlamak" diye konuştu.



Staj programının kış döneminde de devam edeceğini dile getiren Genel Müdür Erman Kaya, öğrencilere staj sonunda sertifika verdiklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR