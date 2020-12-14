RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor - Son Dakika

RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor

14.12.2020 09:49
RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor, System.String[]

Türkiye rüzgar enerjisi santralleri ile Demirer Holding'in 1998 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinin Germiyan mevkisinde inşa ettiği 1,5 MW kurulu güce sahip proje ile tanışmıştı.

Türkiye rüzgar enerjisi santralleri ile Demirer Holding'in 1998 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinin Germiyan mevkisinde inşa ettiği 1,5 MW kurulu güce sahip proje ile tanışmıştı. Özellikle son 15 yılda yapılan yatırımlarla RES kurulu gücünü 8 bin 300 Megavata çıkaran Türkiye, Avrupa'da 7'inci sıraya yükselme başarısı gösterdi.

2010 yılında Türkiye'deki rüzgar türbinlerinin ortalama yaşı 2 iken, 2020 yılında 7'ye ulaştı. 2025 yılında ise ortalama yaş seviyesi 10 olacak. Türbinler yüksek verimlilikte 20 yıl süre enerji üretirken, bu sürenin sonunda ömürlerini büyük ölçüde doldurup, yerlerini aynı yerde kurulan farklı türbinlere bırakıyor. RES'lerin yaş ortalaması büyüdükçe, bakıma olan ihtiyaçları da artarken; bu durum çok özel eğitimler alan rüzgar türbini bakım ve onarım personellerine olan ihtiyacı da artırıyor.

Eğitim açığını Windbaba kapatıyor

Sektöre adım atmak isteyen her seviyedeki profesyonele online eğitim sağlayan ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) onaylı sertifikalandırma fırsatı sunan Windbaba, bu alandaki teknik eğitim eksikliğini gidermek için harekete geçti.

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, türbinlerin bakım ve onarımlarını yapan mavi ve beyaz yakalı çalışanlara olan ihtiyacın dikkat çekici oranda arttığını belirterek, "Üniversitelerimizde bu spesifik konuda eğitim veren herhangi bir program ya da ders bulunmuyor. Dünyanın her ülkesinde, ortalamaların çok üzerinde ücretlerle çalışan bu personellerin eğitimini sistematik şekilde verebilmek amacıyla Windbaba olarak yeni bir program oluşturduk. RES filomuzun yaşı arttıkça, bakım periyotları kısalıyor ve bakım ihtiyaçları artıyor" dedi.

"Çalışanlara ihtiyaç hiç azalmayacak"

Yeni kapasitelerin devreye alınmasında, yenilenebilir ve temiz enerji farkındalığı yüksek olan Avrupa ülkelerinin başı çektiğini vurgulayan Bülent Yüce, 2019 yılı sonu itibarıyla elektrik üretiminin yüzde 15'ini rüzgardan karşılayan Avrupa'nın, 2050 yılı hedefinin bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak olduğunu hatırlattı. Bu verilere, rüzgar enerjisi sektöründe geleceğini arayan her seviyedeki profesyonelin dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Benzer bir durumun Avrupa ülkelerinde de yaşandığına dikkat çeken Bülent Yüce; Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri gibi mühendislik alanlarından mezun olup iş arayışında olan gençlerin bu potansiyele dikkat etmelerini önerdi.

Bülent Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yüksek mühendislik ve teknik donanım gerektiren, hata affetmeyen bu görevleri yapabilmek için elimizde temel mühendislik eğitimini almış çok sayıda genç mühendisimiz var. Türkiye'nin 2030 yılında RES kurulu gücünün 16 bin Megavata çıkacak olması, mevcut yatırımların yaklaşık iki katının gelecek on yılda yapılması anlamına geliyor. Bugün devreye alınan bir santral, on sene sonra bakıma daha fazla ihtiyaç duymaya başlayacak. On sene önce devreye alınan bir santral ise on sene sonra ekonomik ömrünü dolduracak ve yerine yenisi inşa edilecek. Bu hızlı döngünün içinde teknik bilgi ve donanımı yüksek her seviyedeki çalışana olan ihtiyaç artmaya devam edecek. Ülkemizdeki yatırımlarda kendilerini kanıtlayan gençlerimiz, tıpkı 'dünya vatandaşı' benzetmesinde olduğu gibi 'dünya mühendisi' olarak pek çok ülkedeki yatırımlarda görev alma ve iyi bir gelir seviyesi elde etme şansına sahip olabilecek." - İZMİR

RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor
RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor
RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor

Holding, Türkiye, Çeşme, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin kendisine aldığı hediyeleri geri gönderdi Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Son Dakika! 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi         
09:43
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü         
09:27
Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var         
09:20
Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok Çağdaş Atan kendisine soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi: Bir daha basına gerek yok         
09:08
Dereye düşen telefonunu almak isteyen vatandaş ayağını kırdı Dereye düşen telefonunu almak isteyen vatandaş ayağını kırdı         
09:03
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı Manisalı üreticilerin kuru üzüm ihracatı salgına rağmen 500 milyon doları aştı         
08:22
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:00:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei