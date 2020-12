RES'lerimiz yaşlanıyor, bakım personeli ihtiyacı artıyor

Türkiye rüzgar enerjisi santralleri ile Demirer Holding'in 1998 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinin Germiyan mevkisinde inşa ettiği 1,5 MW kurulu güce sahip proje ile tanışmıştı. Özellikle son 15 yılda yapılan yatırımlarla RES kurulu gücünü 8 bin 300 Megavata çıkaran Türkiye, Avrupa'da 7'inci sıraya yükselme başarısı gösterdi.

2010 yılında Türkiye'deki rüzgar türbinlerinin ortalama yaşı 2 iken, 2020 yılında 7'ye ulaştı. 2025 yılında ise ortalama yaş seviyesi 10 olacak. Türbinler yüksek verimlilikte 20 yıl süre enerji üretirken, bu sürenin sonunda ömürlerini büyük ölçüde doldurup, yerlerini aynı yerde kurulan farklı türbinlere bırakıyor. RES'lerin yaş ortalaması büyüdükçe, bakıma olan ihtiyaçları da artarken; bu durum çok özel eğitimler alan rüzgar türbini bakım ve onarım personellerine olan ihtiyacı da artırıyor.

Eğitim açığını Windbaba kapatıyor

Sektöre adım atmak isteyen her seviyedeki profesyonele online eğitim sağlayan ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) onaylı sertifikalandırma fırsatı sunan Windbaba, bu alandaki teknik eğitim eksikliğini gidermek için harekete geçti.

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, türbinlerin bakım ve onarımlarını yapan mavi ve beyaz yakalı çalışanlara olan ihtiyacın dikkat çekici oranda arttığını belirterek, "Üniversitelerimizde bu spesifik konuda eğitim veren herhangi bir program ya da ders bulunmuyor. Dünyanın her ülkesinde, ortalamaların çok üzerinde ücretlerle çalışan bu personellerin eğitimini sistematik şekilde verebilmek amacıyla Windbaba olarak yeni bir program oluşturduk. RES filomuzun yaşı arttıkça, bakım periyotları kısalıyor ve bakım ihtiyaçları artıyor" dedi.

"Çalışanlara ihtiyaç hiç azalmayacak"

Yeni kapasitelerin devreye alınmasında, yenilenebilir ve temiz enerji farkındalığı yüksek olan Avrupa ülkelerinin başı çektiğini vurgulayan Bülent Yüce, 2019 yılı sonu itibarıyla elektrik üretiminin yüzde 15'ini rüzgardan karşılayan Avrupa'nın, 2050 yılı hedefinin bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak olduğunu hatırlattı. Bu verilere, rüzgar enerjisi sektöründe geleceğini arayan her seviyedeki profesyonelin dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bülent Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yüksek mühendislik ve teknik donanım gerektiren, hata affetmeyen bu görevleri yapabilmek için elimizde temel mühendislik eğitimini almış çok sayıda genç mühendisimiz var. Türkiye'nin 2030 yılında RES kurulu gücünün 16 bin Megavata çıkacak olması, mevcut yatırımların yaklaşık iki katının gelecek on yılda yapılması anlamına geliyor. Bugün devreye alınan bir santral, on sene sonra bakıma daha fazla ihtiyaç duymaya başlayacak. On sene önce devreye alınan bir santral ise on sene sonra ekonomik ömrünü dolduracak ve yerine yenisi inşa edilecek. Bu hızlı döngünün içinde teknik bilgi ve donanımı yüksek her seviyedeki çalışana olan ihtiyaç artmaya devam edecek. Ülkemizdeki yatırımlarda kendilerini kanıtlayan gençlerimiz, tıpkı 'dünya vatandaşı' benzetmesinde olduğu gibi 'dünya mühendisi' olarak pek çok ülkedeki yatırımlarda görev alma ve iyi bir gelir seviyesi elde etme şansına sahip olabilecek." - İZMİR