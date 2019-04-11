Res Planları Yeniden Davalık

İZMİR'in Çeşme ilçesi Sarnıç bölgesindeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) imar planları, hak sahiplerince açılan davanın ardından iptal edildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesi Sarnıç bölgesindeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) imar planları, hak sahiplerince açılan davanın ardından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şirketin başvurusu üzerine, yeniden imar planı hazırladı. Proje sahasında arsası bulunan hak sahipleri, yeni imar planlarına da itiraz ederek İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Öte yandan hak sahipleri, imar planlarının iptaline yönelik mahkeme kararlarının uygulanmadığını savunarak, şirket yetkilileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.



Çeşme'ye bağlı Sarnıç bölgesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca 2010 yılında bir şirkete RES projesi için 49 yıllığına üretim lisansı verildi. Ardından, 104 parsel için acele kamulaştırma kararı alındı. Daha sonra alana her biri 3 megawatt (MW) olmak üzere toplam 6 türbin kuruldu. Hak sahipleri, RES planları ile acele kamulaştırma kararına karşı dava açtı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde görülen dava, reddedildi. Davacı mülk sahipleri ise kararı temyiz etti. Danıştay 6'ncı Dairesi'nce imar planı ve kamulaştırmanın iptali istemi ile açılan davada kamulaştırma işlemlerinin imar planı olmaksızın yapılamayacağına hükmedildi. Dosya, kararın uygulanması için İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, planların iptali yönünde karar aldı. Hak sahipleri, RES'lerin faaliyetinin durdurulmasını beklerken, şirket, imar planları ile acele kamulaştırma kararı iptal edilen RES'ler için, yeni plan talebinde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, planları mahkeme tarafından iptal edilen RES'ler için yeni imar planı hazırladı. Bölgedeki hak sahipleri, askıya çıkarılan yeni imar planlarına itiraz etti, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine hak sahipleri İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde, imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.



'HAKLAR GASP EDİLİYOR'



Hak sahibi davacılardan Gülay Kabadayı'nın kızı Esen Fatma Kabadayı Whiting, "Bu proje bırakın sinerji yaratmayı, ulusal ve uluslararası anlamda sektörün en kötü örneklerinden birisi haline geldi. İmar planları iptal olan, kamulaştırması iptal olan ve hiçbir şekilde kamu yararı bulunmadığı mahkemelerce tespit edilen bu projenin örnek teşkil etmesi mümkün değil. Çeşme halkının ve özel mülkiyet sahiplerinin hakları, hala kaçak bir tesis ile gasp ediliyor" dedi. Hak sahiplerinden Madeleine Elisabeth Kura da, mahkeme kararına rağmen, RES'lerin hala kaçak olarak çalıştırıldığını ileri sürdü. Şirket yetkililerinin suç işlediğini savunan Kura, "Mahkeme kararına rağmen RES'ler faaliyete devam ediyor. Bu adamlar suç işliyor. EPDK Başkanı'na kadar gittik. Bize söz verdi, 'Mahkeme kararı olursa hemen durduracağım' dedi. Onu da yapmadı" diye konuştu. RES'lerin Çeşme'ye zarar verdiğini ileri süren Kura, mahkeme kararının uygulanmasını istedi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Hak sahipleri, planların iptaline yönelik mahkeme kararlarının uygulanmadığını savunarak, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na, EPDK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve şirket yetkilileri hakkında, 'Anayasa'yı ihlal, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



- İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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