Son Dakika Haberleri: Reşadiye Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Reşadiye Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

55 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulamayan hayvanlar için harekete geçen Belediye ekipleri tarafından belirli noktalara yiyecek bırakıldı.

Reşadiye Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulamayan hayvanlar için harekete geçen Belediye ekipleri tarafından belirli noktalara yiyecek bırakıldı.

Reşadiye Belediyesi soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmadı. Kış ayının gelmesiyle birlikte yoğun kar yağışı alan ilçede sokak hayvanları için zorlaşan hayat koşulları azaltabilmek amacıyla İlçe Belediye Başkanı Cemil Kılıç'ın talimatıyla zabıta görevlileri tarafından doğaya ve ilçedeki çeşitli yerlere yiyecek bırakıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

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