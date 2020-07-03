Reşadiye Camii içerisinde 107 gün sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika

Camilerin içinde namaz kılmaya verilen aranın sona ermesiyle, Eskişehir'in tarihi simgelerinin başında gelen Reşadiye Camii'nin içinde 107 gün sonra cuma namazı kılındı.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti. Eskişehir'de bulunan Reşadiye Camii'nin içinde de ikinci bir karara kadar cuma namazlarına ara verilmişti. Geçen haftalarda cami dışında namaz kılınırken, 107 günlük aranın ardından cami içerisinde ilk cuma namazı kılındı. Namaz esnasında cami içerisindeki cemaat sosyal mesafeye riayet ederek saf tuttu. - ESKİŞEHİR