Reşadiye'de bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyü koronavirüs önlemleri gereği 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan bu kararla ilçede karantinaya alınan köy sayısı 2'ye yükseldi.

Reşadiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs hasta sayısındaki artış nedeniyle bir köyün daha karantinaya alınması kararlaştırıldı. 7 Ağustos'ta karantinaya alınan Yolüstü köyünün ardından ilçeye bağlı Taşlıca köyünde de karantina uygulanmasına karar verildi. Reşadiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Son günlerde ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de koronavirüs vakalarının artarak devam ettiği görüldüğünden, insan hareketliliğinin artacağı ve buna bağlı olarak virüs yayılımının artma ihtimaline karşı ilçemiz Taşlıca köyü 10.08.2020 tarihi saat 14.00 itibariyle iki hafta (14 gün) süre ile karantinaya alınmıştır" denildi.